وزير الزراعة يزف بشرى سارة للمواطنين: ضخ الدواجن والبيض بأسعار مناسبة

أكد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، أن أسعار السلع الاستراتيجية والأعلاف زادت بسبب زيادة تكاليف الشحن والنقل، ومصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، مشيرا إلى أنه اجتمع مع اتحاد الدواجن وطالبه بالتعاون مع وزارة التموين والجهات الحكومية الأخرى التي لديها منافذ توزيع حتى تضخ الدواجن بأسعار مناسبة وبالتالي تصل إلى المستهلك النهائي، لأن المشكلة الرئيسية في هذا الأمر هي الحلقات اللوجستية.

تفاصيل اجتماع اتحاد الدواجن

وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج 90 دقيقة، والمذاع عبر قناة المحور: «السوق يخضع لآليات العرض والطلب، وبالتالي فإن الأسعار تنخفض وترتفع ونعمل على إزالة الحلقات الوسيطة، وأعتقد أننا إذا دخلنا في نقطة التعادل ستتوازن الأسعار تلقائيا».

توجهات بإزالة التعديات فورا

وحول ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أكد أنها مسألة صعبة جدا، وهناك توجيهات من القيادة السياسية للتعامل معها، مستطردا: «هذا الملف مسؤولية المجتمع ككل، ويجب الحفاظ على ما تبقى من الأراضي الدولية، لأن الدولة تتحمل مليارات من أجل إصلاح الأراضي القديمة».

الأمن الغذائي قضية أمن قومي

وشدد على أن الأمن الغذائي أصبح أمن قومي وبالتالي يجب الحفاظ عليه، ومن ثم وجه بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات أكثر شدة وجرأة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية وأن يتم التعامل معهم بالرقم القومي، من أجل عدم صرف دعم السماد، مشيرا إلى أن مصر فقدت آلاف الأفدنة منذ عام 2011.

زيادة الرقعة الزراعية 4 ملايين فدان خلال 3 أعوام

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تستهدف خلال عامين أو 3 أعوام زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان في الدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء وتوشكى وشرق العوينات وغرب المنيا، إذ تتبع الدولة المصرية منهج التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمتنوعة في كل الأنحاء، موضحًا أن التوسع الأفقي يحتاج إلى إنفاق مليارات الجنيهات من أجل تنفيذه.