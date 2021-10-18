الحكومة تنفي تأخر تركيب العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص في العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء مما تسبب في تأخر تركيبها للمواطنين المتعاملين بنظام الممارسة.

لا صحة لوجود أي نقص في العدادات بشركات توزيع الكهرباء

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في العدادات بشركات توزيع الكهرباء، مُشددةً على توافر رصيد كافٍ من العدادات وتوريدها أولاً بأول لكافة شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل يكفي لكل الطلبات المقدمة.

انتهاء تركيب 550 ألف عداد كودي حتى الآن

وأشارت إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تركيب 550 ألف عداد كودي للتحول من نظام الممارسة حتى الآن، مع استمرار شركات التوزيع على مستوى الجمهورية في إجراء المعاينات لباقي المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التعاقد لإتمام تركيب العداد الكودي، مُناشدةً المواطنين الرجوع إلى المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الرابط التالي eservices.eehc.gov.eg حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.

وفي سياق متصل، بلغ عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء نحو مليون و800 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية، فيما بلغ إجمالي المعاينات التي تم إجرائها أكثر من 900 ألف معاينة للوحدات حتى الآن، ويستوجب على كلة المتقدمين بطلبات للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية متابعة الطلبات الخاصة بهم، حيث تحتاج بعض الطلبات إلى استكمال بعض المستندات المطلوبة أو تصحيح أي خطأ، وذلك تجنباً لتأخر إتمام المعاينة والمقايسات الخاصة بتركيب العدادات الكودية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكّد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121)، أو المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء (eservices.eehc.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.