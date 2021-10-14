الحكومة تنفي تخصيص موقع إلكتروني لتسجيل حضور وغياب طلاب المدارس 

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوضيح ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل حضور وغياب الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث نفت الوزارة الأنباء جملة وتفصيلا، مُؤكدةً أنّه لا صحة لإتاحة موقع إلكتروني لتسجيل حضور وغياب الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022،.

آلية تسجيل الحضور والغياب في المدارس

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ آلية تسجيل الحضور والغياب للطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي، كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، حيث يتم تسجيل حضور وغياب الطلاب من خلال السجلات والكشوف المخصصة لذلك داخل المدارس، وفقا للقرارات والقواعد المعمول بها بهذا الشأن.

الحضور إلزامي بإجراءات احترازية

ولفتت الوزارة إلى أنّ الحضور في المدارس يتم بشكل نظامي وبحضور كامل للطلاب على مدار العام الدراسي، كما يتم تسجيل الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختياريا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

وفي سياق متصل، تلتزم المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، ويتمثل أبرزها في الالتزام بارتداء الكمامة للطلاب والمعلمين والإداريين داخل المدارس، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب من خلال الالتزام بمسافة مترين على الأقل، مع توفير بوابات التعقيم والكاشف الحراري، فضلا عن مواد التطهير في جميع المدارس.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).