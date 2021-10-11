الحكومة تنفي وجود عجز في «أدوية كورونا»: شائعات لا أساس لها

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، لتوضيح ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود عجز في أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا ومخزون الأكسجين بالمستشفيات الحكومية، تزامنا مع الموجة الرابعة للفيروس، حيث نفت الوزارة من جانبها، ما تردد في هذا الشأن، مؤكدة أنّه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا يوجد أي عجز في أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا أو مخزون الأكسجين بالمستشفيات الحكومية بأي من محافظات الجمهورية، مُشددةً على توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية كافة، والتي يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا.

توافر أسطوانات وخزانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي

ولفتت الوزارة أيضا، إلى توافر المستلزمات الطبية كافة، بما فيها أسطوانات وخزانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي بشكل طبيعي، فضلا عن وجود مخزون استراتيجي كافٍ منها لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها.

تحديث البروتوكولات العلاجية بشكل دوري

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنّها تحدّث البروتوكولات العلاجية بشكل دوري، حيث وضعت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الإصدار الخامس من البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، وجرى إضافة دواء جديد قائم على الأجسام المضادة، مع الإبقاء على الأدوية التي أثبتت فعاليتها ومنها مضادات الفيروسات التي تضم المادة الفعّالة «فافيبيرافير».

مراجعة احتياجات المستشفيات من الأكسجين دوريا

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّه يجري مراجعة احتياجات المستشفيات من الأكسجين بشكل دوري، ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المتوفرة بها، ومراجعة معدلات الاستهلاك، ونسب الإشغال بالمستشفيات، والعمل على سرعة توريد أي نواقص في تلك المستلزمات إلى المستشفيات على الفور.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة في هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم (25354150 /02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).