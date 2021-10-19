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حالة الطقس المتوقعة لمدة 4 أيام.. استقرار درجات الحرارة وسقوط أمطار

كتب:

سماح حسن الجوهري
08:46 ص | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
درجات الحرارة الأيام المقبلة

درجات الحرارة الأيام المقبلة

بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ على مختلف الأنحاء، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة حتى بداية الأسبوع القادم على نفس مستويات الحرارة، حيث تصل الحرارة إلى 28 درجة على محافظة القاهرة الكبري والجيزة، و25 علي محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض محافظات الجمهورية، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة الأيام المقبلة.

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

درجة حرارة يوم الأربعاء

 القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

درجة حرارة يوم الخميس

 القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

درجة حرارة يوم الجمعة 

 القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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