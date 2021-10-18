الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وطقس معتدل اليوم (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، حالة الطقس اليوم، الإثنين، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس انخفاضا تدريجيا للحرارة في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وأن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد، وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا أن يكون الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية اليوم، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 28 والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 26 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 19.

سيوة العظمى 27 والصغرى 19.

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 20.

دمياط العظمى 26 والصغرى 20.

الإسماعيلية العظمى 29 والصغرى 20.

السويس العظمى 29 والصغرى 20.

العريش العظمى 25 والصغرى 21.

سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 15.

طابا العظمى 28 والصغرى 21.

شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 24.

الغردقة العظمى 33 والصغرى 24.

الفيوم العظمى 30 والصغرى 20.

بني سويف العظمى 29 والصغرى 20.

المنيا العظمى 29 والصغرى 19.

سوهاج العظمى 28 والصغرى 20.

قنا العظمى 30 والصغرى 21.