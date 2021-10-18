درجات الحرارة اليوم الاثنين 18-10-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر الجاري، على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

وتابعت الهيئة أن الطقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، أثناء النهار، أما عن حالة الطقس ليلاً فيكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون معتدل، يصل ارتفاع الموج فيه إلى 1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 27 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 28 20

بلطيم 28 20

مطروح 25 19

السلوم 25 20

سيوة 27 18

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 29 20

السويس 29 20

العريش 25 21

رفح 25 21

رأس سدر 29 20

نخل 29 16

نويبع 32 24

طابا 28 21

كاترين 28 15

الطور 30 24

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 33 24

مرسى علم 32 23

الفيوم 30 20

بني سويف 29 20

المنيا 29 19

أسيوط 28 20

سوهاج 28 20

قنا 30 21

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

إدفو 35 24

أبو سمبل 35 24

الوادي الجديد 36 22

شلاتين 38 23

أبو رماد 32 24

حلايب 31 24

رأس حدربة 31 23.