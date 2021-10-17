درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع.. الصغرى تصل لـ18 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنّه بدءًا من اليوم الأحد، تندفع كتلة هوائية معتدلة قادمة من أوروبا إلى شمال إفريقيا تنخفض على إثرها درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع على مناطق عديدة منها المدن الساحلية والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب الصعيد، إذ تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 28 درجة، وتنخفض محافظات الصعيد عن 40 درجة، وتسود أجواء خريفية على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر المتوقعة خلال هذه الفترة، يقول الخبراء إنّها ستكون عبارة عن الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، كما توجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في مصر لمدة أسبوع على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 18 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 19 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 20 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 21 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 23 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.