من لاجئ إلى ممثل في عالم مارفل.. زين الرافعي ينشر برومو «The Eternals»

نشر الطفل السوري زين الرافعي مقطع من الفيديو الدعائي لفيلم الأبطال الخارقين «The Eternals»، عبر حسابه على «إنستجرام»، والذي يشارك ضمن أحداثه، ليكون الفنان الصغير أول ممثل عربي يشارك في أفلام «مارفل»، وذلك بعد مشاركته الأولى في فيلم «كفرناحوم» للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والذي وصل إلى الترشيحات النهائية لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

واحتفى المتابعون بمشاركة زين الرافعي في تلك التجربة المهمة في السينما الأمريكية، وتوالت التعليقات التي تشجعه على الاستمرار في مجال التمثيل، حيث قال أحد المتابعين: «حمستني أحضر دخيل قلبك الله يحميك»، وتابع آخر: «أنا لا أحب مشاهدة أفلام مارفل ولكني سأذهب لمشاهدة الفيلم في السينما من أجلك يا زين»، وأضاف ثالث: «زين أثبت أنه يمتلك موهبة في كفرناحوم وله مستقبل واعد في هذا المجال».

زين الرافعي ينشر البرمو الدعائي لـ «The Eternals»

رحلة زين الرافعي من المخيمات لعالم «مارفل»

وكانت اختارت المخرجة اللبنانية نادين لبكي، اللاجئ السوري زين الرافعي الذي يعيش في أحد المخيمات عندما رأته في أحد شوارع العاصمة بيروت ليكون بطل فيلمها «كفرناحوم»، الذي يجسد حياة طفل يبلغ 12 عاما يحيى واقع صعب في شوارع المدينة الكبيرة ما يدفعه برفع دعوى قضائية ضد والديه لأنهما أنجباه، وعرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي وحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ووصل إلى المنافسات النهائية بجائزة أوسكار.

وتحولت بعد الفيلم حياة اللاجئ السوري حيث انتقل للعيش برفقة عائلته للعيش في النرويج بحثا عن حياة جديدة، وكشفت النجمة العالمية سلمى حايم في نوفمبر الماضي، مشاركة الطفل السوري في فيلم «The Eternals» الذي تقوم ببطولته، بعد ما نشرت صورتها برفقته عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وتوالت التعليقات على الصورة التي حظت بإعجاب آلاف من بينهم المخرجة نادية لبكي، التي علقت عليها قائلة: «قلبي يكاد ينكسر.. أشعر بالسعادة»، بينما وصفته بعض التعليقات: «إنه البطل الخارق الحقيقي».