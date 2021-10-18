«الأورمان»: إجراء 11400 عملية عيون لغير القادرين في كفر الشيخ

قالت جمعية الأورمان، إنها أجرت 11 ألفا و400 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، وذلك في إطار مساهماتها لتوفير «حياة كريمة» لأبناء المحافظة.

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة كفرالشيخ أجرى الكشف الطبي على 34 ألف مريض، إضافة إلى إجراء 11 ألف و400 عملية جراحية، تنوعت بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم 6270 نظارة طبية.

«الأورمان» تتعاون مع كفر الشيخ لخدمة غير القادرين

وأشار «شعبان» إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفرالشيخ التي تقوم بتذليل كل العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على مليون و200 ألف مريض، وإجراء 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127,186 نظارة طبية لغير القادرين.

وفي وقت سابق، سلمت الأورمان 3950 مشروعا تنمويا ممثلا في قروض حسنة وتسليم مواشي، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة، وجرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.