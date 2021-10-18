خطوات استخراج تصاريح العمرة إلكترونيا عبر تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»

أعلنت السلطات السعودية عودة رحلات الحج والعمرة وتخفيف الإجراءات الاحترازية، وإلغاء التباعد الاجتماعي، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، وأخذ التصاريح اللازمة من خلال استخدام تطبيق «اعتمرنا» و«توكلنا» لأخذ مواعيد الصلاة أو لأداء مناسك العمرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» طريقة استخراج تصاريح العمرة إلكترونيًا عبر تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا» لأخذ مواعيد الصلاة أو لأداء مناسك العمرة، على النحو التالي:

استخراج تصريح العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا»

ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات تطبيق «اعتمرنا»، تحميله من هنـــــــــا لـIOS، وللأندرويد من هنـــــــا.

- تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة «يجب التسجيل في تطبيق توكلنا وخلو المعتمر من فيروس كورونا».

- الحصول على التصريح.

- الوصول لأحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين بمكة المكرمة.

- إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز «يجب التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح».

- ارتداء الكمامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

- ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين «مواقف السيارات».

- التوجه للحرم المكي.

- بعد انتهاء النسك، العودة لمركز تجمع أو نقل المعتمرين.

علمًا بأنّ المعتمرين بإمكانهم المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة، مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة للصلاة في المسجد الحرام، حسب الأوقات المتاحة على التطبيق، فضلًا عن أنّه بإمكان المتواجدين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة للصلاة بالمسجد الحرام، حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

استخراج تصريح العمرة عبر تطبيق توكلنا

كما يمكن تحميل تطبيق توكلنا لمستخدمي الأندرويد من هنـــــــا، ولمستخدمي الـIOS من هنــــــــا.

وإذا كان لديك حساب «أبشر»، قم تسجيل مستخدم جديد وإدخال المعلومات المطلوبة، بعد ذلك سيصلك رمز التحقق على جوالك المسجّل في أبشر لتفعيل الحساب، قم بتحديد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق وأجب عن الأسئلة الصحية، بعد ذلك حدد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس مكان إقامتك (عائلة، عمال منزليون).

أما إذا لم تكن مُسجلًا في نظام أبشر، فإن تسجيلك في تطبيق توكلنا يتطلب تزكيتك من خلال أحد المسجلين في «أبشر» عبر خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا المدرجة ضمن خدمات المنصة، حيث يمكن الوصول إليها عبر الطريقة التالية:

- الدخول إلى الحساب المسجل في أبشر.

- اختيار الأفراد.

- الدخول على «خدماتي» ثم الضغط على خدمات واختيار الخدمات العامة.

- اختيار خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا.

- تعبئة الحقول الثلاثة الرئيسية (رقم الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال).

- بعد اكتمال التعريف ستصلك رسالة على هاتفك بإمكانية تسجيلك في تطبيق توكلنا.

- سيصل المعرّف رمز تحقق على جواله لكي يستطيع المعِّرف إكمال عملية التعريف.

ويحتوي التطبيق على خدمة عرض تصاريح العمرة، وهي خاصية تتيح الارتباط مع تطبيق اعتمرنا لعرض ‏تصاريح المعتمرين في تطبيق توكلنا، وإلغاء التصريح تلقائيًا في حال تغيّر حالة المعتمر الصحية لضمان أداء مناسك العمرة بكل طمأنينة وأمان.

كما يحتوي على خدمة تصريح الحج، والذي يصدر عن وزارة الحج والعمرة، وهي الجهة المخولة إصدار التصاريح، بعد صدور التصريح سيظهر لمستخدم تطبيق توكلنا في الصفحة الرئيسية، ويمكن للحاج استعراض البيانات الخاصة بتصريحه وتفاصيله من خلال قائمة التصاريح.

ومن خلال خدمة تصاريح اعتمرنا، يمكن للمستخدم استعراض جميع تصاريح اعتمرنا مثل تصاريح الصلاة في الحرم المكي والنبوي وتصاريح الطواف وتصاريح الصلاة في الروضة الشريفة وتصاريح زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.