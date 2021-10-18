زعيم الأغلبية بمجلس النواب: اتحاد الكرة يرى نفسه خارج ولاية الدولة

أكد المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن اتحاد الكرة يتعامل مع الدولة المصرية والبرلمان، على أنه في «سماء أعلي من المحاسبة والمراقبة»، لافتا إلى أنه عندما كان يرأس لجنة الشباب وجه الدعوة أكثر من مرة للمهندس هاني أبو ريدة، الذي كان يرفض الحضور دائما.

أشرف رشاد: أين هاني أبوريدة؟

وقال خلال اجتماع لجنة الشباب برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة طلبات إحاطة ضد فساد اتحاد الكرة: «النواب ممثلون عن الشعب المصري، وعندما يتم سؤال وزارة الشباب عن أسباب عدم حضور هاني أبوريدة للجنة، يكون رد الوزارة أنه تم توجيه الدعوة له، لكن كيف يظن أنه خارج ولاية الدولة المصرية».

رشاد: اتحاد الكرة يظن نفسه أعلى من المحاسبة والمراقبة

وأضاف أشرف رشاد: «كيف لـ اتحاد الكرة ألا يريد لمجلس النواب الذي يمثل ضمانة للشعب المصري، أن يمارس صلاحياته من خلال نوابه، يقول مسئولو الاتحاد دائما: لسنا تابعين لكم ولا تابعين إلى الوزارة ولا اللجنة لها سلطة علينا».

وتابع أشرف رشاد: «اتحاد الكرة يظن نفسه في سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة حتى الفشل الذريع في أمم أفريقيا لم يتم حسابهم عليه، كيف نوقف عن هذا الاعتداء السافر على الكرامة المصرية والدولة المصرية؟»

وواصل: «نحترم المواثيق الدولية ولكن النقاط المالية التي تنفق عليها الدولة المصرية علي تلك الاتحادات لا بد من مراقبتها، أشكر النائب محمود حسين على الجرأة في مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمخالفات اتحاد الكرة، فنحن أمام نقطة فاصلة يجب أن نعيد صياغة التاريخ بها، ويكون للدولة كلمة على الاتحاد».