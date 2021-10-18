السيطرة على حريق في 10 منازل وأحواش للماشية في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق اندلع في 4 منازل و6 أحواش ماشية، عقب الدفع بـ10 سيارات إطفاء بقرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، ونتج عن الواقعة نفوق 10 رؤوس ماشية، دون وقوع إصابات بشرية.

بلاغ بنشوب حريق بعدد من المنازل

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بعدد من المنازل وأحواش الماشية، وتمت السيطرة على النيران، وتبين عدم وجود إصابات بشرية.

من جانبه، كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتفقد موقع الحريق الذي نشب بقرية أولاد حمزة بمركز ومدينة المنشاة، وذلك للوقوف على حجم الخسائر وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحريق، بحضور ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق بين الوحدة المحلية، ومديرية التضامن الاجتماعي، والطب البيطري، لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق، وصرف التعويضات المقررة في أسرع وقت، والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عن الحريق.

يذكر أن حريقا نشب ببعض المنازل وحظائر الماشية بقرية «أولاد حمزة» بالمنشاة اليوم الاثنين، وأسفر عن نفوق عدد من الماشية دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة من السيطرة على الحريق وإخماده.