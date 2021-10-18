القصة الكاملة لانهيار سقف منزل بنها: الجدة حاولت إنقاذ الحفيد فماتا معا

«تناولوا العشاء وبعدها وقعت الكارثة» هكذا لخص أهالي عزبة المفتي التابعة لقرية شبلنجة مركز بنها واقعة انهيار سقف منزل إحدى الأسر بالعزبة؛ مما أسفر عن مصرع مسنة وحفيدها في الحال وإصابة زوجها وشقيقة الحفيد المتوفى في الحادث، بينما نجا باقي أفراد الأسرة من الموت المحقق.

البداية بعدما فوجئ جميع أفراد الأسرة أثناء تناولهم العشاء بانهيار سقف المنزل دون سابق إنذار على رؤوسهم، أول أمس؛ ليهرع الأهالي في المنازل المجاورة لإنقاذهم وأبلغوا قوات الشرطة والحماية المدنية وجرى نقل الجثتين والمصابين لمستشفى بنها العام والجامعي، لتصرح النيابة بدفن جثتي العجوز وحفيدها بينما يتماثل المصابان الآخران للشفاء.

بث مباشر من مكان الواقعة

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا من موقع الحادث بعزبة المفتي التابعة لقرية شبلنجة مركز بنها في محافظة القليوبية حيث كشف نجل الضحية الأولى للحادث وخال الضحية الثانية تفاصيل الحادث وكيفية نجاته منه بعد أن خرج بعد العشاء قبيل سقوط السقف بدقائق.. ولمشاهدة البث:

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نجل ضحية منزل بنها: البيت مبني بالطوب والسقف من الخشب والبوص

قال إسلام عبد العظيم، نجل ضحية منزل بنها، مزارع لـ«الوطن»، إنهم أسرة بسيطة للغاية يعملون في الزراعة بالأجر وأن المنزل مبني من قرابة الـ15 عامًا وتعيش فيه الأسرة، والدته المتوفاة ووالده وهو وله شقيقات متزوجات يزرن الأسرة في العطلات ونهاية كل أسبوع.

وتابع: «أن حالة الأسرة لم تسمح لهم باستكمال المنزل وبنائه بالخرسانة بل استطاعوا بالكاد بناءه بالطوب وإقامة سقف له بعروق الخشب والبوص حتى إنهم لم يستطيعوا تركيب شبابيك خشب له وكانوا يستخدمون البلاستيك بدلا منها».

نجل ضحية منزل بنها: السقف وقع فوق رؤوس الأسرة دون سابق إنذار

أوضح «إسلام»: «أن الحادث وقع مساء أول أمس الساعة التاسعة مساءً بعد أن تناولت الأسرة العشاء في وجود شقيقتي ووالدي ووالدتي وأبناء شقيقتي المقيمين بمدينة بنها الذين كانوا في زيارة للأسرة وكانوا يتأهبون للانصراف قبيل الحادث حيث فوجئ الجميع عقب تناول وجبة العشاء بانهيار السقف دون سابق إنذار».

وأكد أنه يرجح ان يكون السبب تهالك أخشاب السقف بشكل مفاجئ مما تسبب في انهياره حيث حاولت الجدة إنقاذ حفيدها ولكنهما أصيبا إصابات بالغة وتوفيا في الحال بينما أصيب والده وابنة شقيقته وجرى إنقاذهما في المستشفى وتماثلهما للشفاء.

وأكمل «إسلام»، أن ضحيتي الحادث هما والدته مديحة أحمد نور الدين 60 سنة ربة منزل ونجل شقيقته مراد عبد المنعم شوقي 11 سنة والمصابين والده عبد العظيم علي عبد الله 65 سنة وابنة شقيقته أمينة شوقي 4 سنوات بينما نجا هو وشقيقته الأخرى من الحادث لخروجه قبيل الحادث بدقائق، حيث فوجئ بالانهيار وحاول هو والجيران الذين كانوا أول من وصلوا لمكان الحادث إنقاذ المتواجدين في المنزل؛ ولكن القدر لم يمهل والدته ونجل شقيقته وتوفيا في الحال بينما أصيب والده والحفيدة الثانية.

نجل ضحية حادث منزل بنها: نحتاج مساعدة لبناء سقف خرساني

وأردف «إسلام»: «ما حدث كان قضاءً وقدرًا وأنه يطلب الرحمة والمغفرة لضحيتي الحادث». مؤكدًا أن والدته حاولت إنقاذ حفيدها ولكنهما توفيا، مطالبًا بالمساعدة في إعادة ترميم المنزل مرة أخرى بعد الدمار الذي لحق به، مناشدًا أهل الخير والمحافظة بمساعدتهم لأنهم مزارعون بالأجر ومقدرتهم المالية محدودة، ولا تفي بأن يقوموا بإقامة سقف من الخرسانة وحتى لا يتكرر الحادث وخاصة مع دخول فصل الشتاء.

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بانهيار سقف غرفة بمنزل بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتبين وفاة عجوز وحفيدها وإصابة شخصين آخرين.

وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من طابقين، الأرضي من الطوب الأحمر والأسمنت بنظام الحوائط الحاملة، كما أن الطابق الثانى مكون من 3 غرف وصالة مسقوف بالخشب والبوص فحدث تهدم لسقف الثاني على السكان دون انهيار للمنزل.

وكشفت المعاينة أن المنزل خارج الكتلة السكنية القديمة بقرية شبلنجة، وأن سقف الدور الثاني هو الذي حدث به الانهيار نتيجة الأحمال الزائدة، ولم يحدث أي تداعيات للمنازل المجاورة من أي تصدعات، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة مسنة وحفيدها وإصابة شخصين آخرين وجرى نقلهم إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.