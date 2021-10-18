ياسمين الخيام في ذكرى مولد النبي محمد: الاحتفال به يكون في كل ثانية

قالت ياسمين الحصري، إنه يحق لكل مؤمن بأن يحتفي بسيدنا رسول الله، ليس فقط في المواسم والأوقات الطيبة، ولكن مع كل ثانية، إذ نذكره مع كل أذان ومع كل صلاة، وفي أي وقت لتفريج الكروب، وإزالة الهموم، وحبا في سيد الخلق، وبالتالي كل الجوانب التي يمكن أن نتطرق إليها ونشرف أن نذكرها.

حياة سيدنا رسول الله واضحة جدا لكل الخلق

وأضافت الخيام، خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة قناة cbc، وتقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، اليوم الإثنين، أن حياة سيدنا رسول الله واضحة جدا لكل الخلق من قبل ميلاده وحتى انتقاله للرفيق الأعلى.

لم نعرف عن حياة الأنبياء كاملة إلا سيدنا محمد

وتابعت ياسمين الخيام: «كل الأنبياء والرسول بنقعد نحتار عشان نشوف وبتنقصهم أشياء، يعني سيدنا سليمان كان ملك وسيدنا عيسى لم يتزوج، فلم نعرف عن حياة كثيرين من النبيين والرسل كاملة كزوج كأب كجد كزوج أم، من طفولته ومن حياته، لكن الصورة الكاملة لينا للبشرية كلها عن سيد الخلق واضحة من قبل ميلاده حتى وفاته».

أشياء مبهجة حدثت في العالم بقدوم سيدنا محمد

وواصلت ياسمين الخيام: «حدثت أشياء مبهجة في العالم أنارها بنور سيدنا النبي بقدومه، وأنصح أي حد بقراءة السيرة عشان نحب سيدنا النبي ونتعرف عليه، لأنه إحنا لو قرينا هنحبه زي ما بيحبنا».

سيدنا النبي معلمناش التطرف ولا التشدد

وعن كيفية الاحتفاء بميلاد سيدنا محمد، قالت ياسمين الخيام: «الذكرى هي اللي بتحيينا، إحنا بنحيا بذكراه وبالصلاوات عليه وتفاصيل حياته المبهجة الجميلة، وأول صفة ينبغي الاقتداء بها من صفات الرسول هي الصدق، احلم بأنك هتشوف سيدنا النبي ويشفعلك، بنشوف الشباب أو اللي مقروش في السيرة كتير بيقلدوا ناس بيحبوهم بعادات قد نتحفظ عليها، تلاقي أنه بيحب فنان برة مصر أو أي مكان عشان حالق بشكل معين فبيحلق زيه أو يلبس بنطلون مقطع زيه، حبوا بقى سيدنا النبي عشان تقتدوا بخلقه العظيم، سيدنا النبي ولا علمنا تطرف ولا تشدد».