بريد الوطن .. صناعة الرجال وتربية الرسول

كانت المعجزة التربوية للرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- أن يغير طباع هؤلاء الناس وأخلاقهم ويبدل عاداتهم وسلوكهم، وأن يصنع من هؤلاء الرجال -على ما فيهم من بداوة وما بين قبائلهم من عداوة- أمة متحابة بنور الإيمان، متحضرة بتعاليم القرآن، ولا شك أن صناعة الرجال من أهم الصناعات، وصياغتهم فى قالب سليم من أشق المهمات.

بناء الإنسان وصناعة الرجال أصعب من بناء ناطحات السحاب، وعلينا الانتباه لذلك، لأن الإنسان هو خليفة الله فى الأرض، وعليه إعمار الكون وعمل الخير للإنسانية وللوطن، فالحضارات يصنعها الإنسان، والتقدم نتاج عمل الإنسان.

ما أجدر المسلمين وهم يسعون اليوم بخُطى سريعة إلى نهضة جديدة لاستعادة حضارتهم الرشيدة أن يتدارسوا سياسة الرسول -عليه الصلاة والسلام- فى صياغة القلوب المؤمنة التى اجتمعت إليه، وكون منهم الأمة الوسط التى حافظت على تراث الأنبياء والمرسلين، فكانت خير أمة أُخرجت للناس. لقد كانت شمائل الرسول -عليه الصلاة والسلام- فى معاملة أتباعه تغرس فى عقيدة كل منهم أن له المكان الآثر فى قلب هذا القائد الكبير فيبادله حباً بحب، حتى يصبح الرسول -عليه الصلاة والسلام- أحب إليه من والده وولده والناس.. كل الناس.. بل أحب إليه من نفسه، حباً ممزوجاً بالطاعة والإجلال والتقدير والفداء.

إبراهيم خليل إبراهيم

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