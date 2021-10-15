«الأوقاف»: حملة «نبي الرحمة» هدفها نشر أخلاق وسماحة الرسول

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، اليوم، إن ترجمة خطب الجمعة لـ19 لغة مختلفة تأتي في إطار حملة الوزارة والتي حملت اسم «نبي الرحمة»، وأطلقتها الوزارة مطلع شهر ربيع الأول احتفالا بالمولد النبوي الشريف، ولنشر سماحة النبي ونهجه وأخلاقه.

23 صفحة لترجمة خطب الجمعة

وأضاف «أبو عمر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية «DMC»، أن البوابة الإلكترونية للوزارة استعان بها ما يقارب الـ30 مليون زائر، كما تملك الوزارة 23 صفحة عبر حسابات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتحدث بلغات مختلفة، وفيها يتم نشر خطب الجمعة.

نشر خطب الجمعة على اليوتيوب

وأوضح أن المركز الإسلامي المصري في تنزانيا يستعين بالخطب التي تنشرها وزارة الأوقاف عبر حساباتها المختلفة، وكذا دولة نيجيريا، قائلا: «الخطب تنشر على قنوات اليوتيوب الخاصة بوزارة الأوقاف، وعندنا تطبيق اسمه وعي بينزله المتابع على تليفونه وفيه خدمات كتير تقدمها الوزارة للمسلمين».

ولفت وكيل وزارة الأوقاف إلى أن الوزارة أصدرت مؤخرا ما يقارب الـ103 كتب مترجمة فيها جرى الحديث عن قضايا الفكر والتجديد وإظهار سماحة الإسلام ويسره للناس أجمعين؛ الأمر الذي يأتي في إطار نشر الدعوة ومعايير الدين الإسلامي الحنيف والصحيح والوسطي.

وتابع: «الخطبة اللي فاتت تم ترجمتها لـ11 لغة، ولكن الخطبة دي وصلنا في ترجمتها لـ19 لغةـ وعايزين نبين الدين وسماحته وانفتاحه على العالم أجمع».