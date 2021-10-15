القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هـ، وجاء فيها:

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

تمر علينا هذه الأيام ذكرى عطرة وهى ذكرى مولد الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه، أسأل الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة المباركة فإنني ورجال القوات المسلحة نهنئ سيادتكم، مؤكدين أن مصر ستبقى وطناً عزيزاً آمناً لكل المصريين بعطاء وتضحيات أبنائها مقتدين في ذلك بسيرة الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه مستعدين للبذل والفداء لتظل قواتنا المسلحة درعأً قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها العظيم.. وفقكم الله ورعاكم وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، وفضيلة مفتي الجمهورية.

وقد أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.