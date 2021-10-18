التشيك تعلن عن عدم قدرة الرئيس «زيمان» على أداء مهامه

أعلنت التشيك، اليوم، عدم قدرة الرئيس ميلوش زيمان على أداء مهامه بسبب وضعه الصحي، بحسب قناة «العربية».

وكان الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، نقل الأحد الماضي، إلى المستشفى غداة الانتخابات التشريعية.

الرئيس التشيكي في العناية المركزة

وقالت مصادر طبية، إن الرئيس زيمان نقل إلى المستشفى العسكري في براغ بعد يوم من الانتخابات التشريعية التي جرت وسط تكهّنات بشأن تدهور صحته.

وقالت الناطقة باسم المستشفى الجامعي العسكري في براغ يتكا زينكي لوكالة فرانس برس: «نعم يمكنني تأكيد هذه المعلومات»، مضيفة أن طبيب الرئيس سيعلّق على الأمر في وقت لاحق.

وبعدها، وضع الرئيس التشيكي في قسم العناية المركزة في مؤشر على تدهور وضعه الصحي.

والشهر الماضي، قالت صحيفة «برافو»، إن الرئيس التشيكى توجه إلى المستشفى العسكري المركزي في براغ.

ويعاني زيمان من اعتلال الأعصاب في الساق، وبسبب هذا المرض، انتقل مؤخرا إلى استخدام كرسي متحرك.

وكان زيمان قد التقى مع بابيش، رجل الأعمال الشعبوي الذي أصبح رئيسا للوزراء عام 2017، لمدة 45 دقيقة في مقر إقامته بالقرب من براغ يوم الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التشيكية.

وتكبد بابيش هزيمة مفاجئة أمام تحالف لأحزاب معارضة، فاز بـ 108 مقاعد من بين 200 مقعد في مجلس النواب، عقب إجراء التصويت يومي الجمعة والسبت.

ويقوم زيمان بدور حاسم في تحديد ما سيحدث في المرحلة المقبلة، لأنه بصفته رئيسا مسؤول عن تعيين من سيشكل الحكومة المقبلة.

وفي حال مرض رئيس الدولة، يتولى مهامه رئيس مجلس النواب.

وكان زيمان قد خرج من المستشفى في سبتمبر الماضي بعد بقائه به لمدة ثمانية أيام.

الرئيس التشيكي يتولى مقاليد الحكم

ويتولى زيمان رئاسة التشيك منذ عام 2013، وشغل في السابق منصب رئيس الوزراء في الفترة من 1998 إلى 2002.

ويعد زيمان أول رئيس تشيكي يتم انتخابه مرتين بصورة مباشرة من جانب المواطنين بعد إجراء تعديل دستوري.