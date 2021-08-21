من التشيك وبولندا.. مطار مرسى علم يستقبل 17 رحلة طيران

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم السبت، 17 رحلة طيران سياحية قادمة من التشيك وبولندا تقل الآلاف من السائحين الأجانب، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب.

مطار مرسى علم يستقبل 17 رحلة

من جانبه، كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل 17 رحلة طيران سياحية تقل الآلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، بواقع 11 رحلة طيران قادمة من بولندا و3 رحلات من التشيك، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران قادمة من القاهرة.

مطار مرسى علم يستقبل 58 رحلة طوال الأسبوع

وأوضح الخبير السياحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم الدولي يشهد زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية، حيث يستقبل المطار 58 رحلة بدءًا من اليوم السبت ولمدة أسبوع، قادمة من مطارات بولندا والتشيك وأوكرانيا وسويسرا والمجر.

ولفت «عثمان» إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70 بالمائة، وهي إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل طبقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مطار مرسى علم يحصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن

بدوره، أكد مصدر ملاحي، أن مطار مرسي علم حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات، خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

وأضاف أن لجنة من وزارتي الصحة والطيران، تابعت الإجراءات الأمنية والأساليب الصحية والوقائية التي تتبعها السلطات بمطار مرسى علم الدولي، مع بدء زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى منتجعات وفنادق مرسى علم.