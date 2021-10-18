رابط التقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، استقبال طلبات المتقدمين من راغبي الالتحاق في وظائف شركة مياه قنا، وفق الشروط الجديد، حيث خصصت لكل 5 تخصصات أو وظائف مطلوبة يوم، حيث حددت الشركة في الإعلان رقم (1) لسنة 2021، حاجتها إلى 15وظيفة، تم تقسيمها بواقع 5 تخصصات لكل تخصص 3 أيام مدة التقديم، مما يعني أن مدة التقديمات الجديدة، التي بدأت منذ يوم السبت الماضي، الموافق 16 أكتوبر الجاري، وتنتهي في 30 من الشهر نفسه، وذلك وفق جدول زمني معلن عنه، وذلك بعد رفع كل المستندات بضيغة pdf، على موقع الشركة.

رابط التقديم الجديد لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

ووفق الإعلان الجديد لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا 2021، فإن التقديم المستندات بعد رفعها pdf من هنــا.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.. شروط التقديم

وحددت شركة مياه قنا عدة شروط للتقديم في وظائف الشركة، البالغ عددها 15 وظيفة، وتشمل مهندسين ومدخل بيانات وسائقين وغيرها من الوظائف، شريطة أن يكون المتقدمين من الحاصلين على مؤهلات هندسة قسمي الكهرباء والميكانيكا، والدبلومات الفنية، ومحو الأمية والشهادة الابتدائية.. وإليكم الشروط:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء محافظة قنا.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاماً، وألا يزيد على 35 عاماً، باستثناء سائقي المعدات الثقيلة، فلا يزيد السن على 40 عاماً.

- الالتزام بالتقدم لوظيفة واحدة بالإعلان، وسيتم استبعاد طلب التقديم في حالة التقدم لأكثر من وظيفة.

- العمل بكافة الوظائف بنظام الورديات (صباحي - مسائي).

- العمل عن طريق التعاقد ويتم وضع المتعاقد تحت فترة الاختبار مدة 6 أشهر.

- اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة للوظائف وفقاً لإجراءات التوظيف الموحد والمعتمدة بالشركة.

- يشترط أن يكون المتقدم للوظائف الفنية أو المكتبية أدى الخدمة العسكرية لمدة عامين أو أعفي منها.

- أن يكون المتقدم للوظائف الحرفية أو الخدمات المعاونة أدى الخدمة العسكرية لمدة 3 سنوات أو أعفي منها.

- تكون الأولوية حسب احتياج أفرع الشركة (مراكز المحافظة) طبقاً لحاجة كل فرع ويراعى أولوية التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين.

- استيفاء نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء أحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 بشرط استيفاء باقي شروط الإعلان.

- لن يلتفت إلى أي طلبـات سابقـة لهذا الإعلان، ولن تقبل أي طلبات بعد المدة المحددة، كما لن تقبل أي طلبات تقدم بالبريد أو باليد.

وظائف شركة مياه قنا.. المستندات المطلوبة للتقديم

- صورة ملونة من أصل شهادة المؤهل (أمامي - خلفي).

- صورة ملونة من أصل شهادة التجنيد (أمامي - خلفي).

- صورة ملونة من أصل شهادة الميلاد.

- صورة ملونة من أصل بطاقة الرقم القومي سارية (أمامي - خلفي).

- صورة ملونة من أصل رخصة القيادة للسائقين سارية (أمامي - خلفي).

- صورة ملونة من أصل شهادة القيد بنقابة المهندسين بالنسبة للمهندسين ونقابة العلميين بالنسبة للكيميائيين.

- صورة ملونة من أصل شهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة.

- صورة ملونة من أصل شهادة قياس مستوى المهارة لوظائف (سباك/ لحام/ كهربائي).

- يتم استكمال المستندات بعد إعلان النتيجة.

شركة مياه قنا: ملتزمون بالشفافية في الاختيار

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي كل من تقدم خلال الموقع القديم، بأن عليه التقدم مجدداً عبر موقع التقديم الجديد، مؤكدة أنها ملتزمة بالوضوح والشفافية والمصداقية لوصول الوظائف لمستحقيها، دون تدخل من أي شخص.