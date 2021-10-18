بني سويف تنفذ برنامج تدريب توعوي ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فريق عمل الإعداد والتحضير لتنفيذ برنامج تدريب توعوي، من خلال المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، بالتعاون مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي يعمل من خلال التعاون المثمر بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتنمية (giz).

حضر اللقاء مها سالم، مستشارة وزيرة الهجرة للإعلام والاتصال الخارجي، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، وممثلو المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

أهداف ومحاور البرنامج التدريبي

واستعرض فريق العمل أهداف ومحاور البرنامج التدريبي المزمع تنفيذه بمحافظة بني سويف، كأول محافظة يتم تنفيذ هذه النوعية من التدريب بها خارج القاهرة للمركز المصري الألماني، حيث يتناول البرنامج التأهيلي عددا من المحاور الرئيسية والهامة، التي تشمل: التأهيل الوظيفي، الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف، التي في مجملها تستهدف تأهيل الشباب وتطوير قدرات ومهارات الشباب الباحث عن فرص عمل، التي تنعكس نتائجها الإيجابية في الدفع بجهود الدولة لمواجهة الهجرة غير النظامية التي تعرض الشباب للعديد من المخاطر.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ بني سويف دعمه الكامل للبرنامج، محفزا على أهمية التنوع في الموضوعات المستهدفة، وأن تكون على نطاق أوسع تستهدف كافة فئات الشباب، مؤكدا على الدور الواضح والمميز الذي تقوم به وزارة الهجرة، خاصة مع الاستفادة من كافة أوجه الشراكة والتعاون المثمر داخليا وخارجيا، مثمنا الدور المحوري الذي تقوم بها الوكالة الألمانية للتنمية (giz) في أكثر من مشروع تنموي على أرض محافظة بني سويف.

المحافظ يكلف نائبه بدعم فريق عمل البرنامج

كما كلف المحافظ نائبه، بلال حبش، بالتنسيق ودعم فريق العمل ووضع أهداف محددة للبرنامج يتم تنفيذها عبر خطوات وإجراءات عملية للبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي في أقرب وقت ممكن.

وأكد المحافظ على أن هذا البرنامج يتسق مع استراتيجية المحافظة التنموية التي تهدف للدفع بجهود الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الشخصية المصرية المتكاملة، وإيجاد فرص أفضل وإتاحة آفاق أكثر تنوعاً أمام الشباب في مختلف المجالات.