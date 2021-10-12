نائب محافظ بني سويف يتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة

أجرى الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، وسير العمل بمبادرة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، التي يجري تنفيذها بقرية بهبشين بمركز ناصر، حيث تابع سير العمل في مشروع إنشاء المجمع الخدمي ببهشين المقام على مساحة 560 مترًا، ويتكون من دور أرضي وأول وثاني علوي، ويشمل «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقاري»، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يجرى إنشاؤها، يستفيد منها أكثر من 95 ألف نسمة بدائرة مجلس قروي بهبشين وتوابعه.

تفقد أعمال المجمع الزراعي

وتفقد «سلامة»، سير العمل في المجمع زراعي ببهبشين على مساحة 330 مترا مكون من طابقين، الذي يتكون من جمعية زراعية على مساحة 180 مترا ووحدة بيطرية على مساحة 150 مترا ومركز إرشاد زراعي، وأعمال تنفيذ مدرسة بهبشين الإعدادية -إحلال جزئي- ستضيف 13 فصلًا، بجانب الفصول القائمة حاليا، وعددها 8، ليصل إجمالي طاقة المدرسة إلى 21 فصلًا، بجانب تفقد أعمال الإحلال الجزئي الجاري تنفيذها بمدرسة الشهيد محمد سعيد يس، التي من المقرر أن تضيف 4 فصول، ليصبح عدد الفصول 12 فصلا، لخدمة العملية التعليمية بالقرية، وتخفيف كثافة الفصول.

حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل بالشراكة مع «حياة كريمة»

وشهد نائب المحافظ، فعاليات القافلة التي يجري تنفيذها ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن، تحت عنوان «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بالشراكة مع مؤسسة «حياة كريمة»، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جـودة الحياة لكل أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة، ومتابعة جانبا من أعمال القافلة التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة والأدوية للمنتفعات مجانا ومتابعة الحمل للسيدات في سن الإنجاب وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة.

رافق نائب المحافظ في الجولة، علي يوسف، رئيس مركز ناصر، والدكتور محمد جبر، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وهبة الخطيب، المنسق الميداني للمبادرة، ومتطوعى مبادرة حياة كريمة.

الجدير بالذكر، أن هذه الأعمال تجري تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.