محافظ بني سويف يأمر بحل مشكلة سوق الواسطى: يسبب زحام بالمدينة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الواسطى باتخاذ ما يلزم وتنفيذ الحلول والبدائل المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك فيما يتعلق بشكوى بعض المواطنين بالمدينة من حدوث تكدس وزحام بشارع سعد زغلول بسبب الباعة الجائلين في يومي السوق بالمدينة، وكذا مطالب أهالي شارع طراد النيل برصف الشارع.

وأوضح رئيس المدينة خلال لقائه بالمحافظ، أن بعض أهالي مدينة الواسطى، طالبوا بحل مشكلة كثرة الإشغالات والتكدس وتواجد الباعة الجائلين بشارع سعد زغلول، بعد نقلهم من شارع الطراد للبدء في رصفه وتطويره، عقب نقل باكيات السوق العشوائي «الذي كان يقام بشارع الطراد» إلى شارع مدرسة الزراعة بجوار أرض المحلج.

السماح بيومين للباعة الجائلين في شارع طراد

وأكد أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، ومن خلال التنسيق مع مديرية الطرق، فقد تم البدء في أعمال رصف شارع طراد النيل حاليا، مشيراً إلى أنه قد تقرر السماح للباعة الجائلين ممن تم نقلهم إلى شارع سعد زغلول، بالتواجد بشارع الطراد يومي السبت والثلاثاء وهما اليومين اللذين يقام خلالهما السوق أسبوعياً، منذ الصباح وحتى الساعة 3 عصراً، وذلك بعيدا عن محيط منطقة أعمال الرصف، الأمر الذي سوف يساعد في حل مشكلة التكدس المروري بشارع سعد زغلول.

توجيهات للمحافظ بالاستجابة لشكاوى المواطنين

وأشار بكري إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بالاستجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذا لتوصيات الحوار المجتمعي الذي عقد «أبريل الماضي» بتكليف من المحافظ وبحضور بلال حبش نائب المحافظ ورئيس المدينة وعدد من القيادات الطبيعية والتنفيذية بالمركز وبعض أعضاء مجلس النواب، وتم خلالها الاتفاق على نقل الباكيات من شارع الطراد إلى شارع مدرسة الزراعة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.