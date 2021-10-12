6 طرق لتجنب خطر الصعق الكهربائي خلال سقوط الأمطار

شهدت سماء القاهرة والجيزة، أمس الثلاثاء، أضواء وأصواتا للبرق والرعد، مصاحبة بأمطار خفيفة إلى غزيرة بشوارع القاهرة والمحافظات، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية امتدادها لمناطق أخرى خلال الساعات القادمة.

ومع تقلبات الأحوال الجوية التي يشهدها بداية الخريف وفصل الشتاء، من تساقط الأمطار وحدوث رعد وبرق وظواهر جوية مختلفة، يزداد القلق والخوف من الجميع، وخاصة أولياء الأمور أثناء خروج الطلاب إلى المدراس، إذ من الممكن أن تصل الماء إلى أعمدة الكهرباء المكشوفة، أو التي تتعرض للكسر بسبب نشاط الرياح، وحرصا من «الوطن» نستعرض خلال السطور التالية نصائح للمواطنين لتجنب خطر الإصابة بالصعق الكهربائي، وفقًا لموقع Wikihow:

نصائح تجنبك خطر الصعق بالكهرباء

- ابتعد عن الوقوف تحت شجرة أيًا كان طولها أو بالقرب من أعمدة الكهرباء؛ فكل هذه الأشياء موصل ممتاز للكهرباء، مما يعرضك للخطر.

- ابتعد عن كافة المعادن مثل أعمدة الإنارة، فالبرق عبارة عن شحنة كهرباء، والمعادن عنصر جاذب لهذه الكهرباء، والجمع بين الاثنين يشكل خطر على حياتك.

- ابق بعيدا عن النوافذ والشبابيك بسكنك، وأغلقها بإحكام وابق في الغرف الداخلية من البناء.

- تجنب استخدام الهاتف الأرضي أثناء العواصف الرعدية، هو السبب الأول لإصابات البرق، فالبرق يدخل البيت من أي شيء يوصل الكهرباء، مثل أسلاك الهاتف والصرف الصحي والكهرباء أيضا.

- احرص على الابتعاد عن أي خط كهرباء مقطوع، لأن خطوط الكهرباء تكون متصلة بالمياه، ولا تلمس مقابس الكهرباء أثناء العاصفة وحدوث الظواهر الجوية المختلفة.

- تجنب الخروج أثناء حودث البرق، ولا تخرج قبل مرور 30 دقيقة على الأقل من آخر ضربة برق حتى لو وجدت الأمطار بدأت تقل.

كما قدمت الهيئة العامة للأرصاد، بعض الإجراءت الوقائية وشددت على المواطنين اتباعها عند حدوث ظاهرتي البرق والرعد لحماية أنفسهم:

نصائح الأرصاد الجوية

- الابتعاد عن النوافذ والأبواب المفتوحة بالمنزل.

- الابتعاد عن الأماكن المرتفعة.

- عدم الوقوف بجوار الأشجار.

- الابتعاد عن أماكن شبكات الصرف الصحي.

- عند الوجود في الشارع أثناء البرق والرعد؛ يجب الإسراع بالدخول إلى أقرب مدخل منزل.