ننشر أول صورة للعروسين ضحايا "الصعق الكهربائي في الصباحية" بالخصوص

في الليل كان حفل زفافهما في حفل عائلي شارك فيه أهالي مدينة الخصوص وسط الزغاريد والرقصات والتهاني والتبريكات، وفي الصباح كانت الصرخات والدموع من نصيبهما، فلم يكمل العروسين 12 ساعة في عش الزوجية، بعد أن فارقا الحياة مع أول ضوء للشمس في منزلهما إثر ماس كهربائي تسبب في وفاتهما.

ونعى أهالي مدينة الخصوص العروسين الذين راحا ضحية الماس الكهربائي في يوم صباحيتهما من خلال تداول صورتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيين لهما بواسع الرحمة والمغفرة.

وكتب محمد ناصر، أحد أصدقاء العريس عبر صفحته على "فيس بوك": "البقاء لله وحده.. عروسان الجنة.. الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة"، مطالبا أهل الخصوص بالدعاء لهما بالرحمة.

فيما كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة والتي استدعت أسرة العروسين لسؤالهما حول الواقعة عقب التصريح بدفنهما وتشييع جثمانهما، أن الأسرتين أقرتا في أقوالهما بأن الحادث وفاة ناتجة عن الصعق بالكهرباء، وأن الوفاة حدثت بعد دخولهما مسكن الزوجية بساعات قليلة، بعد ليلة العرس التي تمت في أحد القاعات، وانتهت بفاجعة داخل حمام الشقة.

وتبين من التحقيقات أنه عثر علي الجثتين داخل الحمام وأنهما لقيا مصرعهما بسبب ماس في سخان المياه وأن والدة العريس، ويدعي محمد، صعدت للشقة لإيقاظهما فلم يردا فاستعانت بباقي أفراد الأسرة وتم كسر باب الشقة ليجدوهما جثتين هامدتين في الحمام بدون ملابس.

وتلقي المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم الخصوص بلاغا بالواقعة فأخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية واللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وتم معاينة المكان وانتدبت النيابة المعمل الجنائي والطب الشرعي لفحص ملابسات الحادث.

وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها قد أمرت بالتصريح بدفن العروسين، وحُرر محضر بالواقعة، ونُقلت الجثتان للمستشفى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.