رئيس الوزراء يشدد على صرف تعويضات إزالة منازل الطريق الدائري لتوسيعه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء حسام مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ومسؤولي مديريات الأمن بالمحافظات الثلاث.

استمرار أعمال الإزالات التي يتطلبها مشروع تطوير الطريق الدائري

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة لموقف أعمال الإزالات التي يتطلبها مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وكذا موقف صرف التعويضات للعقارات التي يتم إزالتها، مع الإسراع في صرف هذه التعويضات للمستحقين، مشيرا إلى أن ما يتم من أعمال تطوير لهذا الطريق المهم، ستسهم وبشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية وسرعة التنقل بين محافظات القاهرة الكبرى التي يمر بها هذا الطريق الحيوي.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس كامل الوزير، عرضا حول الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن أعمال التطوير مقسمة إلى عدة قطاعات بإجمالي طول يصل إلى 97.5 كم، منها قطاع الأوتوستراد/ سعد الشاذلي، الذي تم الانتهاء من أعمال التطوير به، وقطاع سعد الشاذلي/ طريق الإسكندرية الزراعي، الذي بلغت نسب تنفيذ الأعمال به نحو 95%، وشملت توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 30 م لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، بطول 20 كم، وكذا توسعة عدد 32 كوبري علوي و13 نفقا.

استعراض قطاعات التطوير في الطريق الدائري

وأضاف وزير النقل، أن قطاعات التطوير يضم أيضا قطاع طريق الإسكندرية الزراعي/ طريق الإسكندرية الصحراوي، وقطاع طريق الإسكندرية الصحراوي/ تقاطع طريق الواحات، وقطاع المريوطية/ الأوتوستراد، إلى جانب كوبرى المنيب، وكوبرى الأوتوستراد، مستعرضاً نسب التنفيذ الخاصة بتلك القطاعات، والأعمال التي تمت من توسعة ورفع كفاءة للطريق القائم ، وكذا ما تم إنشاؤه من طرق داعمة وكباري وأنفاق في هذه القطاعات.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري إلى موقف أعمال إنارة الطريق الدائري، حيث بلغت نسبة تنفيذ تلك الأعمال نحو 70%، وأنه جار استكمالها بباقي القطاعات، وذلك من خلال استخدام «هاي ماست» في الجزيرة بمنتصف الطريق، منوها كذلك إلى موقف تنفيذ منظومة النقل الذكي على طول الطريق الدائري.

كما قدم خلال الاجتماع محافظو القليوبية والجيزة والقاهرة عرضا تفصيليا حول موقف الإزالات للعقارات المتعارضة مع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وكذا موقف صرف التعويضات للمستحقين.