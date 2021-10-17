«مدبولي» يوجه بالتوسع في تركيب القطع الموفرة للمياه بمختلف المنشآت

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، على جهود الدولة المتكاملة للمحافظة على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، موجها بضرورة التوسع في إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه، وتركيبها بمختلف المنشآت والمباني.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة منظومة مياه الشرب المنتجة على مستوى الجمهورية، وجهود تقليل الفاقد منها، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

إنتاج مياه الشرب

ومن جانبه، قدم الدكتور عاصم الجزار، عرضاً حول منظومة إنتاج مياه الشرب التي تديرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، مشيراً إلى أن متوسط إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطات يصل إلى نحو 24.85 مليون م3/يوم، وذلك من خلال 2732 محطة إنتاج ما بين سطحية، وارتوازية، ومحطة تحلية، وتمثل المياه المنتجة من المحطات السطحية 88.1%، فيما يُنتج من المحطات الارتوازية 11.3%، والباقي من محطات تحلية المياه.

وبدوره؛ أشار المهندس ممدوح رسلان إلى أنه تم إعداد دليل استرشادي لتقليل الفاقد من كميات المياه المنتجة من خلال خبراء دوليين بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ يهدف إلى تقديم إرشادات للحد من المياه غير المحاسب عليها استناداً إلى المعايير الدولية مع مراعاة الوضع المحلي في مصر وتعميمه على كافة الشركات التابعة.

تركيب 1.2 مليون قطعة موفرة للمياه

ولفت إلى بيع وتركيب 1.2 مليون قطعة من القطع الموفرة للمياه، إلى جانب توقيع وثيقة لترشيد استهلاك مياه الشرب مع جميع الوزارات المعنية، والتنسيق مع تلك الوزارات لتركيب القطع الموفرة بجميع المباني التابعة لها، فضلاً عن بيع هذه القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة عملاء الشركات التابعة.

خطة تركيب 16.6 مليون عداد مطور ومسبوق الدفع

وفيما يتعلق بتركيب العدادات المطورة ومسبوقة الدفع، والتي تأتي في إطار إجراءات توفير استهلاك مياه الشرب، وتخفيض الفاقد، أكد رسلان، أن هناك تطورا في أعداد الاشتراكات على مدار 4 سنوات مالية، فوصل عدد الاشتراكات خلال العام المالي 2020/ 2021 إلى 16.6 مليون اشتراك، مضيفاً أنه تم تركيب 7.5 مليون عداد ميكانيكي بأقطار مختلفة بجميع الشركات التابعة، وكذا تركيب أكثر من 592 ألف عداد 3/4 من العدادات مسبقة الدفع خلال الفترة من عام 2017 حتى 30/9/2021.

وبالنسبة للخطة المتكاملة لتركيب العدادات الحديثة حتى عام 2030، أوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنها تتضمن إحلال واستبدال العدادات العاطلة، وكذا تحويل العدادات الميكانيكية التي تعمل إلى عدادات مسبقة الدفع، منوهاً إلى أنه من المستهدف أن تضم الخطة تركيب نحو 16.6 مليون عداد مطور ومسبوق الدفع حتى عام 2030.

ولفت إلى الجهود الخاصة بإتاحة خدمات شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، وذلك من خلال مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة والبالغ عددها 238 نقطة شحن، وشركة «فوري» تحت كود 575 بعدد نقاط الشحن 89 ألف نقطة على مستوى الجمهورية، وشركة خالص بـ51 ألف نقطة على مستوى الجمهورية أيضاً، إلى جانب نقاط الشحن التي تصل إلى 140 ألف نقطة شحن بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار «رسلان» إلى أنه جار العمل على شحن العدادات من مكاتب البريد المصري بمختلف أنحاء الجمهورية، وتفعيل شحن الكارت من خلال الهواتف الذكية NFC من خلال تطبيق خالص وفوري.