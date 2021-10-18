«التنمية الحضارية»: إتاحة أماكن للأحزاب السياسية بالمدن الجديدة لتوفير وظائف

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن مصر قضت على العشوائيات خلال الثلاث سنوات الماضية، ودرست الهيئة تغيير الاسم ليصبح صندوق التنمية الحضارية، من أجل المحافظة على الأماكن التاريخية، وتطوير الأماكن التراثية وعواصم المحافظات، لأن هذه المنشآت ستعتمد على صندوق التنمية الحضارية، لافتا إلى أن الصندوق يشمل فرعًا للقضاء على العشوائيات.

إدارة خاصة لمتابعة المنشآت المطورة

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه ستوجد إدارة خاصة تتابع المنشآت التي جرى تطويرها حتى لا تحدث أي انتكاسة في هذه الأماكن، لأن هذا كان خطأ يحدث في الماضي، وتحاول مصر عدم تكراره.

تجديد 3 محافظات وفتح بنوك في المدن الجديدة

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضارية: «عرقنا طلع في صندوق العشوائيات، عشان كده بنتابع المشروعات وبنتأكد إنها مش هاتتحول لعشوائيات مجددا، والخدمات فيها بتم بشكل سليم، والنهاردة كنا في اجتماع مع هيئة التخطيط العمراني وبكلمك وإحنا شغالين، وبناقش تجديد 3 محافظات هي الإسكندرية وأسيوط والبحيرة، وهنتعاون مع الجانب الأوروبي والألماني، بدأنا نفتح محلات وبنوك في المناطق الجديدة وفي وظائف كثيرة، هناك موجود في الوقت الحالي، وإحنا أتاحنا أماكن للأحزاب السياسية في المدن الجديدة عشان يخلقوا فرص عمل وإتاحة أعمال يدوية لسكان المنطقة، وحزب حماة وطن شارك في خلق فرص في مدينة الأمل».