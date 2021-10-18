أشرف رشاد: أبوريدة لم يقدم شيئا للكرة المصرية ومجاهد الوجه الآخر له

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، وزعيم الأغلبية، إن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، لم يقدم أي شيء لصالح الرياضة المصرية، مشددًا على أنه ما زال يدير اتحاد الكرة حاليًا، لأن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة، هو الوجه الآخر له، وينفذ ما يريده.

رشاد: أبوريدة لم يضف إلا صفرا للكرة المصرية

وأضاف رشاد خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: «أبو ريدة لم يضف للكرة المصرية إلا صفرا، الاتحاد كان يدار في عهده بطريقة شيخ العرب، عشرة دقائق واقلب، والمهندس أحمد مجاهد كمل المحضر أنت، أكثر اجتماع استغرق ربع ساعة، وهناك شهود في الأوساط الرياضية يشهدون على كلامي».

وواصل رشاد: «أبو ريدة عين اللجنتين اللتين تم تشكيلهما بعد استقالة مجلسه لإدارة اتحاد الكرة، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، في كل المرات لم يذكر العضوين اللذين معه في عضوية اللجنة الثلاثية حتي مجرد ذكر أدبي، كأنهم مش موجودين».

أشرف رشاد: صنعنا صنما للكرة المصرية

وتابع الشريف حديثه عن تدخلات أبو ريدة في اتحاد الكرة مستغلا علاقته بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قائلا: «هناك أحاديث أن أبو ريدة يستطيع وقف الرياضة المصرية، كنوع من المجاملة لأبو ريدة من الاتحاد الدولي على قفا مصر والمصريين».

واستطرد: «صنعنا صنما للرياضة المصرية، الفرق الرياضية ترى أن أبو ريدة هو من يدير الاتحاد، أما أحمد مجاهد فمصر كلها عارفة إنه وجه آخر لهاني أبو ريدة، ينفذ قراراته وإدارته، والأوساط الرياضية كلها بتقول كده، وعندي شهود كثر ممكن نجيبهم»

وقال أشرف رشاد: «طالما أن هناك قاعدة مؤسسية يكون هناك نجاح، لكن طالما هناك شخصنة لا يوجد نجاح، ولا أحمل أبو ريدة كل المسؤولية، دا جزء متسلسل، لكن كل الموجودين عارفين إن أبو ريدة هو من يدير الرياضة المصرية وأنه بعبع الفرق المصرية، بس مش هيكون بعبع لمجلس النواب».

من جانبه، طالب النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتحويل القضية كلها للنيابة العامة، للتحقيق في المخالفات المنسوبة لاتحاد الكرة، والمستندات موجودة.