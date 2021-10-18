رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب: الاتهامات ضد اتحاد الكرة ترقى للإحالة للنيابة

شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب جلسة محاكمة لاتحاد الكرة المصري، بسبب ما اقترفه من أخطاء على مدار الفترة الماضية، مما تسبب في عدم تحقيق إنجازات في ملف كرة القدم.

27 طلب إحاطة عن مخالفات اتحاد الكرة

أكد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن عددا كبيرا من طلبات الإحاطة قدمها النواب للجنة، بسبب المخالفات داخل اتحاد الكرة.

وأشار محمود حسين خلال اجتماع اللجنة إلى وجود 27 طلب إحاطة عن المخالفات داخل اتحاد الكرة المصري قائلًا: «لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة».

مجلس النواب

وقال رئيس اللجنة خلال الاجتماع: «ليست عزبة وإنما اتحاد يدير أهم رياضة لدى الشعب المصري، وهي كرة القدم، ومجلس النواب من حقه مناقشة أي مخالفات، نحن نعبر عن الشعب، وهناك مواطنون تقدموا ببلاغات في النيابة بسبب مخالفات الاتحاد وما يحدث به».

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة: «لن نسمح بإدارة الاتحاد من خارج مصر ولا بد من الإصلاح ولن نستسلم لفزاعة إيقاف الرياضة المصرية، والحكومة لم تتدخل لكننا نطالب وزارة الشباب والرياضة بحل المشكلات».

وتابع: «مجلس النواب هو الجمعية العمومية للشعب المصري، كنا ننتظر حلولا عاجلة من وزارة الشباب والرياضة ومعالجة فعلية ولكن لم يحدث على الإطلاق أي جديد، رغم كثرة المطالبات».