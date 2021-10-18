سعر شهادة كورونا للمسافرين خارج مصر.. 1000 جنيه لغرض السياحة

أصبح من الضرورة الحصول على شهادة التطعيم الموثقة ضد فيروس كورونا، فعندما يتجه الشخص إلى أحد المطارات ويعد حقيبته للسفر، يجب أيضا أن يحصل على شهادة تلقي لقاح كورونا، وذلك لأن كل دول العالم لا تسمح بدخول أراضيها دون حصول الشخص على لقاح كورونا.

وفي هذا الصدد، وفي إطار بحث كثيرين عن سعر شهادة كورونا للمسافرين خارج مصر لاستخراجها واستخدامها وقت السفر، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة سعر الشهادة، وفقا لما أصدرته وزارة الصحة والسكان، من تعليمات جديدة متعلقة بقيمة استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على اللقاح.

سعر شهادة كورونا للمسافرين خارج مصر

- قيمة استخراج الشهادة لغرض السفر للسياحة: ألف جنيه.

- قيمة استخراج الشهادة للسفر لغير السياحة: 250 جنيها.

- سعر الشهادة 25 دولار لغير المصريين.

- قيمة استخراج شهادة الـ«باركود» للمصريين في الداخل تكون بـ100 جنيه فقط.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع اللقاحات المتوفرة في مصر، تُعطي مجانا لجميع المواطنين واللاجئين وغير المصريين.

الصحة: اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق

كما قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية، إن اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة للمواطنين في مختلف مراكز التطعيم بمحافظات مصر آمنة ولا تدعو للقلق، والأعراض المصاحبة عند التطعيم لا تدعو للقلق وتزول خلال يومين، مشيرا إلى أن اللقاح أصبح ضروريا في الوقت الراهن.

وتعمل وزارة الصحة والسكان، على رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية منذ ظهور الفيروس العام الماضي، وتتابع الموقف أولا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، كما تتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وفي إطار مواصلة الوزارة عملها على خدمة ومساعدة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الـ«واتس آب» «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر».