رسوم استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا للمصريين والأجانب

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ شهادات تطعيم لقاح كورونا لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال 126 مكتبا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة فى تقرير رسمي لها، إلى أنّ شهادة تطعيم لقاح كورونا آمنة ولا يمكن تزويرها أو خدشها نظرا لوجود prc، واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات الحصول على شهادة تطعيم لقاح كورونا.

خطوات الحصول على شهادة تطعيم لقاح كورونا

وأوضحت وزارة الصحة أنّ استخراج الشهادات يكون من خلال 126 مركزا، كما يلي:

- مكتب صحة كفر الشيخ أول، المركز الطبي العام بجوار الرقابة الإدارية، قسم أول كفر الشيخ.

- مكتب صحة دسوق أول، أرض محرم خلف عمرو أفندي، قسم دسوق.

- مكتب صحة مطوبس، شارع بورسعيد، مركز مطوبس.

- مكتب صحة فوه، بجوار حديقة العائلات، مركز فوه.

- مركز صحة قلين، بالمركز الطبي بقلين.

- مكتب صحة سيدي سالم، مدينة سيدي سالم، بالمركز الطبي بسيدي سالم.

رسوم استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، موضحة أنّها 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وطالبت الوزارة المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، والاكتفاء بالترحيب بالأيدي أثناء اللقاء لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

المنحنى الوبائي لكورونا في مصر

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 588 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255059 حتى اليوم.