يبحث كثير من المواطنين والموظفين والطلاب الجامعيين عن طرق استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر، والتي أصبحت شرطا للدخول للمصالح الحكومية خلال الفترة المقبلة، عقب إعلان مجلس الوزراء أنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يحمل شهاد تطعيم كورونا سواء كممارسة للعمل أو قضاء مواطن لمصلحة بالجهة الحكومية، دون التحقق من بطاقة التطعيم الخاصة بكل مواطن، بالإضافة إلى منع دخول الطلاب للحرم الجامعي دون شهادة تطعيم كورونا.

وتوضح «الوطن» طرق استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر شرط للدخول للمصالح الحكومية

- أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن المواطن يتقدم لاستخراج شهادة التطعيم كورونا في مصر المؤمنة «QR CODE» من أي مركز من مراكز استخراج الشهادات على مستوى الجمهورية (مدونة على موقع وزارة الصحة).

في حالة وجود خطأ في بيانات المواطن المسجلة على الموقع مثل:

- خطأ في الاسم باللغة العربية أو أي حروف به.

- خطأ في تاريخ الميلاد مخالف عن جواز السفر.

- خطأ في رقم جواز السفر المسجل على الموقع.

يقوم الموظف المختص بالمركز بإرسال صورة البيانات المسجلة بالخطأ وصورة جواز السفر مع رقم الطلب (20 رقم) على الجروب المخصص لذلك (وسيتم التعديل خلال ساعة على الأكثر) دون التوجه إلى الوزارة وذلك مسئولية مركز التطعيم وفي حالة عدم الاستجابة يتم التوجه لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة التابع لها مركز التطعيم.

في حالة وجود خطأ في بيانات التطعيم مثل:

- عدم تسجيل أو تأكيد الجرعات على السيستم.

- خطا في نوع اللقاح المسجل

- خطأ في تاريخ الجرعات.

وناشدت وزيرة الصحة، هالة زايد، المواطنين، بضرورة التسجيل وأخذ اللقاحات ضد فيروس كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس خلال الفترة المقبلة.