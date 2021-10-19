أبرز المعلومات عن مبادرة «سلامتك تهمنا».. من أجل بيئة عمل آمنة

شرعت وزارة القوى العاملة في تنفيذ مبادرة جديدة من نوعها، أطلقت عليها مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا» في ديسمبر 2018، وجاءت بناء على اقتراح على هامش إحدى جولات محمد سعفان وزيرالقوى العاملة، لإحدى شركات البترول.

واستمرت الوزارة في عقد الندوات الخاصة تحت عنوان «سلامتك وصحتك تهمنا» للتوعية بأهمية سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، إلى أن استقرت الوزارة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص لإطلاق اسم «سلامتك تهمنا» لتكون مبادرة رسمية تعقدها الوزارة مع شركات القطاع الخاص في كل محافظات الجمهورية.

مبادرة «سلامتك تهمنا» للتوعية ونشر ثقافة تفتيش السلامة

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية تفاصيل مبادرة «سلامتك تهمنا» للتوعية ونشر ثقافة تفتيش السلامة والصحة المهنية:

- المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها.

-التعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

- بدأت أولى فعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا» في ديسمبر 2018، بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، ومجلس إدارة الشركة العامة للبترول، ويمثلها كل من المهندس محسن جاد الكريم النوبي رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس عماد أنور عبده مساعد رئيس الشركة للعمليات.

- على كل شركة تتعاون مع الوزارة لإطلاق المبادرة أن تستعرض جميع برامج السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع الشركة.

- تخصيص فريق عمل للقيام بمراجعات لجميع مواقع كل شركة توقع على المبادرة لعمل تقرير كامل على نقاط القوة والضعف بالسلامة والصحة المهنية بها.

- الكشف عن خطة الطوارئ للمنشآت، وكذلك كيفية تقييم المخاطر الموجودة في المنشآت.

خط سير تنفيذ المبادرة في محافظات مصر

- نفذت الوزارة المبادرة في العديد من المحافظات على النحو التالي:

1- وصلت مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا» إلى محافظة الإسماعيلية في 2019، حيث نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، أول ندوة لمبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا»، برعاية وزير القوى العاملة، بمشاركة 200 مهندس وفني من العاملين بمشروع الإسماعيلية الجديدة.

2- وصلت المبادرة وصلت محافظة أسوان في 28 سبتمبر 2021، نفذتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبرعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة من خلال الشركة المضيفة «المصرية للسبائك الحديدية بإدفو»، بالتعاون مع 27 شركة صناعية.

3- وصلت المبادرة أمس الاثنين 18 أكتوبر 2021 إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع إحدى شركات إنتاج الزيوت «إكسون موبيل مصر» الرائدة في توفير مواد التشحيم والوقود، وتم تغيير اسم المبادرة إلى «سلامتك تهمنا».