القوى العاملة تدرس احتياجات الدوحة من العمالة المصرية مع سفير قطر

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، في مكتبه بديوان عام الوزارة، سفير دولة قطر لدى مصر، سالم بن مبارك آل شافي، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير، مؤكدا له أنّه في بلده الثاني مصر، وأضاف: «نحن جميعا رسل في سبيل تحقيق عمق ومتانة العلاقة بين الدولتين المصرية والقطرية في العديد من المجالات وفي مختلف التخصصات، تلك العلاقة التي جرى استهدافها في العديد من الأحداث داخل وخارج القطر المصري».

حصر المشكلات التي تواجه عودة العمال إلى قطر مرة أخرى

وأكد الوزير بحسب بيان عنه، ضرورة العمل على دراسة الوضع داخل قطر من قبل السفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، من حيث الاحتياجات من العمالة المصرية المطلوبة في الفترات المقبلة، وحصر المشكلات التي تواجه عودتهم مرة أخرى، وتحسين العلاقة بين البلدين لأفضل مما كانت عليه في الماضي.

وأبدى الوزير، استعداد وزارة القوى العاملة والحكومة المصرية لتذليل أي عقبات أمام الاستثمار القطري في مصر، للمشاركة في النهضة التي تحدث على الأراضي المصرية للوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة الذي نقترب منه سريعا.

وشدد وزير القوى العاملة على أنّنا نتحمل جميعا عبء عودة العلاقات المصرية القطرية إلى أوجها مرة أخري، خاصة ما يهم العمالة المصرية الموجودة داخل الدولة القطرية، أو الاستثمارات القطرية داخل الدولة المصرية، وتذليل الصعوبات في تلك المجالات والعمل على حل المشكلات التي قد تحدث مستقبلا.

تحسين أوضاع العمالة المصرية في قطر

وكان الوزير بحث في بداية اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وتحسين أوضاع العمالة المصرية في قطر وأوجه العمل المشترك، فضلا عن التمهيد للدورة المقبلة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر إقامتها في الفترة من 23 حتى 26 أكتوبر الحالي بالعاصمة القطرية - الدوحة، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال).

من جانبه، قدّم السفير القطري، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حسن الاستقبال، والرغبة الشديدة في أن نكون جميعا بداية لعصر جديد من العلاقات التشاركية والتعاونية بين دولة قطر والدولة المصرية في العديد من المجالات والقطاعات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنّ العمالة المصرية لها باع كبير فيما وصلت إليه الدولة القطرية من التنمية والتطوير والتحديث.

وأكد السفير العلاقة الوطيدة التي تجمع مصر وشقيقتها قطر على مر العصور، مشيرا إلى أنّها شهدت العديد من المشروعات المشتركة وكثير من أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، حيث وصلت الاستثمارات القطرية على الأراضي المصرية لنحو 3.9 مليار دولار في العديد من المشروعات القائمة.

وأشار السفير إلى سعي الجانب القطري لاستحداث استراتيجية عمل مشتركة بين البلدين تشمل مجالات التعاون كافة، لتذليل أي عقبات قد تواجه بناء تلك العلاقة، وتحدد فيها المدة اللازمة لبدء العمل في مختلف القطاعات.

وفي ختام اللقاء، أهدى وزير القوى العاملة، السفير القطري، هدية تذكارية من الصناعة المصرية، تعبيرا منه على عمق العلاقات المصرية القطرية، والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات على المستويات كافة.