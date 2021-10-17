بوسي شلبي مع شذى حسون: «رايحين الريد كاربت بالتوك توك»

بدأ نجوم الفن وصناع السينما التوافد على السجادة الحمراء في ثالث أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، لحضور العرض الخاص لفيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري، في عرضه الأول بعد مشاركته في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي وحصوله على الجائزة الكبرى بمسابقة أسبوع النقاد، وكان من أول الحضور الإعلامية بوسي شلبي.

ونشرت بوسي شلبي صورة عبر حسابها على «إنستجرام» تجمعها بالفنانة العراقية شذى حسون، وهى تركب « توك توك» برفقتها، معلقة: «رايحين الريد كاربت بالتوك توك»، وهي الصورة التي أثارت حالة من السخرية لدى متابعيها، حيث توالت التعليقات، وتساءلت إحدى المتابعات: «هي الجونة فيها توك توك؟».

شذى حسون تستعرض فستانها بعد أزمة «البطانة»

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو للمغنية العراقية وهي تستعرض فستانها، الذي ظهرت به على السجادة الحمراء اليوم، من ماركة «دولتشي أند جابانا»، وذلك بعد الأزمة التي وقعت فيها «حسون» في أول أيام المهرجان بسبب «البطانة».

ولاقت شذى حسون سيلا من الانتقادات بسبب اختيارها للفستان الذي ظهرت به، الخميس الماضي في افتتاح المهرجان، حيث كان هناك خطأ بوضع البطانة الخاصة بالفستان، وقالت عبر حسابها على «إنستجرام»، «أصدقائي الأحباء الفستان روعة وأعرف شنو ده.. أقول صار مشكلة في البطانة اللي غلط..لأني لما جربته كان بدون بطانة لكن احتراما للشعوب حطينا البطانة اللي كانت غلط»، وأضافت: «أعتذر وحقكم.. غلطة الشاطر بألف وبعوضها الأيام الجاية وعد».