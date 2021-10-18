مدير المزرعة المصرية الأوغندية: يجرى زراعة 250 هكتار بالذرة والقمح

قال الدكتور إبراهيم مشالي، مدير المزرعة المصرية المشتركة مع أوغندا: «إن المزارع تقع على مساحة 2 ميل مربع بإجمالي 500 هكتار وجرى زراعة 250 هكتار بالذرة وفول الصويا والقمح مع زراعة الباقي منتجات زراعة أخرى»، لافتا إلى استخدام البذور الأوغندية من أجل الزراعة في الطقس المناسب.

900 حيوان في المزراعة المصرية الأوغندية

وأضاف «مشالي» خلال استضافته في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الإثنين، أنه يوجد 900 حيوان، ويمرون بـ 3 دورات تسمين، لافتا إلى أن الأسواق الأوغندية متعطشة للإنتاج الحيواني ويجرى استخدام أساليب تكنولوجية مختلفة جديدة قدمت منتجا متميزا.

اتفاقية المزرعة ظهرت في عام 2018

وأوضح مدير المزرعة المصرية المشتركة مع أوغندا، أن فكرة المزرعة المشتركة بدأت بتوقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة المصرية وجهاز الخدمة الوطنية الأوغندي في عام 2018 وجرى العمل في عام 2019.

أوغندا استفادت من خبرات مصر في تسمين الحيوانات

وأكد مدير المزرعة المصرية المشتركة مع أوغندا، أن الدولة الأوغندية حصلت على خبرات مصر في تسمين الحيوانات وتقديم معدلات نمو عالية، لافتًا إلى أن معدلات النمو الحيواني في أوغندا كانت مرتفعة للغاية بعد تدخل الخبرة المصرية.

العمالة الأوغندية تعمل تحت إشراف الخبراء المصريين

وتابع مدير المزرعة المصرية المشتركة مع أوغندا: «بالنسبة للذرة الشامية والفاصوليا حققنا إنتاجا عاليا جدًا، ويوجد 2 خبراء مصريين في المزرعة لكن كل العمالة أوغندية لأن مصر غرضها نقل الخبرة المصرية إلى أوغندا».

وأشار إلى أن العمالة الأوغندية تشمل عمالة شهرية وعمالة يومية، مؤكدة أن المزرعة تمت بتمويل مصري كامل وشمل المعدات والزراعة والإنتاج الحيواني ولكن أوغندا وفرت الأرض والعمالة، مبينا أن هناك تنسيقا مع وزارة الزراعة للتعريف بطرق التسمين التي نفذتها مصر وحققت نجاحا كبيرا في أوغندا.