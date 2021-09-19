رسميًا.. المصري يواجه بطل أوغندا في دور الـ32 من الكونفدرالية

يواجه نادي المصري البورسعيدي، نظيره سلطات الموارد الأوغندي، في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تفوق بطل أوغندا على البن الإثيوبي في دور الـ64.

وفاز فريق سلطات الموارد الأوغندي، على فريق البن الإثيوبي بنتيجة 5ـ 1 في مجموع المباراتين، ضمن منافسات دور الـ64 ليضرب موعدًا مع نادي المصري البورسعيدي في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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