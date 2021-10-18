خبراء يطالبون بضم التأمينات والمعاشات إلى قانون العمل الجديد

نظم مجلس الشباب المصري ورشة عمل، مساء اليوم، تحت عنوان «دور العمال في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، الذي تطرق لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد في ظل مطلب بضم المعاشات والتأمينات لمشروع القانون.

استراتيجية حقوق الإنسان

وشارك في ورشة العمل كل من الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري، والكيميائي عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد مصر، ومجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة، والطباعة والإعلام، وعبد المنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين بالبناء، وأحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الطبية، ومحسن عليوة القيادي العمالي.

مجلس الشباب المصري

وفي كلمته، خلال ورشة عمل مجلس الشباب المصري، قال عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة عمال البناء أنه يجب فهم ما تقدمه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للعمال فكل من يتقاضى، أجر فهو عامل وكل عامل له دور في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهو أن يعرف أولا مبادئها وتطبيقها على نفسه.

وتابع الجمل قائلا بأن «الاستراتيجية من أهم أهدافها مكافحة الفساد، وهنا يأتي دور العمال وكافة أفراد المجتمع بتأدية واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الوطن»، بحسب تعبيره، مضيفا أن تحديات قطاع العمد كثيرة وتحتاج إلى تنمية الوعي وتغيير ثقافات، منها عدم التمييز في المناصب القيادية.

قانون العمل الجديد

ومن جانبه، أكد عماد حمدي، نائب رئيس رئيس اتحاد عمال مصر، على ضرورة إعادة النظر في قانون العمل الجديد، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتابع قائلا «أيضا تنظيم قانون كامل يشمل حقوق العامل منذ توليه العمل إلى أن تنقضي حياته، وضم قانون المعاشات والتأمينات إلى قانون العمل الجديد».