أروى جودة: لو أنا ملبستش فستان هيقولوا دي مش محترمة الريد كاربت

حكت الفنانة أروى جودة تفاصيل تعرضها للتنمر بسبب ظهور السلوليت على قدمها أثناء تصويرها على السجادة الحمراء «الرد كاربت» في مهرجان الجونة.

وقالت أروى إنها كانت ذاهبة لحضور فيلم، والتقطوا لها صورا على السجادة الحمراء، وفوجئت بوجود إعلان لصيدلية مستخدمًا صورها: «أنا كنت رايحة أحضر فيلم أتفرج عليه واتصورت عادي مع زمايلي على الريد كاربت وإذا بي أفاجأ بأصدقائي باعتين لي سكرين شوت وبيقولوا لي إلحقي ده فيه صيدلية حاطة صورتك وبيستعملوها دعاية للتخلص من السلوليت اللي هي الدهون الزايدة اللي بتكون في الجلد».

طلبت حذف الصورة

وأوضحت أروى جودة خلال تصريحات تليفزيونية، أنها طلبت من الصيدلية حذف الصورة واستجابوا: «دخلت كتبت لهم أنا مش فارق معايا يكون عندي سلوليت وبعد إذنكم مش من حقكم تستخدموا صورتي أو صورة غيري من غير ما تستأذنوا وهما ردوا عليا على طول وقالوا إحنا آسفين وهنشيل البوست وده كان بعد البنات والستات والرجالة دخلوا على البوست ده واتضايقوا جدا وقالوا مش من حقكم تتكلموا عن التفاصيل دي بتاعت أجسام الآخرين».

وأضافت: «حكاية التنمر وإننا حاطين مقاييس معينة للست والراجل لازم يبقى شكلهم بالطريقة الفلانية عشان يعتبروا جُمال، أنا شايفة دي حاجة مش حلوة»، معتبرة أن الناس اعتادوا على رؤية بعضهم بعد التجميل بالفوتوشوب: «حاجات غير واقعة والفلتر اللي اتعودوا يستعملوها أو يشوفوا الناس وهما حاطينا والفوتوشوب ويبقى متخيلين إننا عيننا كبيرة ومناخيرنا صغيرة وبُقنا منفوخ وطولنا كذا بس ده مش صحي لا للشخص اللي يستعمل الفلتر ده ولا للمتلقي اللي فاكر إن دي نسب الجمال».

الفساتين اللي في النص أخف من فساتين الافتتاح

وعلقت أروى جودة عن كثرة ارتداء الفنانات للفساتين وظهورهم المبالغ فيه خلال فعاليات المهرجان «بنحاول إن الفساتين في النص تكون أخف من فساتين الافتتاح الحاجات الكبيرة قوي المطرزة قوي إلا لو إحنا مضطرين نجامل الديزاينر أو الاسبونسر فمبنبقاش قادرين نقول لا خلاص إحنا مش هنقدر نلبس الفستان ده ومبيبقاش عندنا فرصة إننا نلبسها في حتة تانية».

واستنكرت أروى جودة مهاجمة الفنانات بسبب ارتدائهن الفساتين طوال أيام المهرجان: «لو أنا ملبستش فستان هيقولوا إيه ده هي مش محترمة الرد كاربت وازاي تنزل كده ولو لبست فستان كبير يقعدوا يقولوا إحنا مش مهرجان فساتين»، مؤكدة أن «الموضة والمكياج والشعر والمجوهرات جزء لا يتجزأ من صناعة السينما»، لافتة إلى أن ذلك يعتبر نوعا من الدعم والتسويق للأفلام «لو فيلم عربي لازم أبقى متشيكة وأنا رايحة أدعمهم».