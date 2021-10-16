أحضان وقبلات بين أروى جودة وصبا مبارك ودينا الشربيني بمهرجان الجونة «صور»

دخل الثلاثي أروى جودة وصبا مبارك ودينا الشربيني، في عناق متبادل على «ريد كاربت» فيلم كابتن الزعتري، الذي عُرض قبل قليل، على هامش فعاليات مهرجان الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

ودخلت دينا الشربيني وصبا مبارك، «ريد كاربت» الفيلم، سويًا، وبعد ثوانٍ معدودة هرولت عليهما الفنانة أروى جودة، وتبادلن القبلات والأحضان، ثم وقفن لالتقاط الصور التذكارية.

أروى جودة عضو لجنة تحكيم مسابقة أفلام البيئة

وكانت الفنانة أروى جودة، قد أصرت على حضور الفيلم المصري «كابتن الزعتري»، كونها عضو لجنة تحكيم مسابقة أفلام البيئة، التي جرى استحداثها لأول مرة هذا العام.

ومن جانبها، داعبت الفنانة هنا شيحا، مصوري «ريد كاربت فيلم كباتن الزعتري»، حيث ظهرت في بداية الأمر، وهي تعلو بصوتها على المصورين، قائلة: «اصبروا»، ثم هدأت وداعبت المصورين بقولها: «هتصور معاكم كلكم».

أحداث فيلم «كباتن الزعتري»

يُذكر أن ‎أحداث فيلم «كباتن الزعتري» تدور حول صديقين علقا في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن لمدة 5 سنوات، ولم يستطيعا العودة إلى ديارهما، وتركا المخيم بسبب القوانين الدولية المتعسفة، فقررا تركيز طاقتهما نحو معشوقتهما الأولى كرة القدم.

وكانت الفنانة دينا الشربيني، تعاونت مع حسن أبو الروس، في أغنية جديدة تحمل اسم فلتت مني، وذلك في أول تعاون فني بينهما، حيث جرى طرحها على هامش الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 2021.

‎وتقول كلمات الأغنية:

جالي في خيالي في خيالي

‎لخبطتي كلامي في كلامي

‎دخلي أسامي في أسامي

‎دي فلتت مني

‎فلت فلتنينو فلتنينو

‎دايما عايزينو عايزينو

‎حرق هالبينو هالبينو

‎دي سخنت مني

‎سخن تسخينو تسخينو

‎قرمش في البلدي وفي الفينو

‎فرنساوي خلاص مش عايزينو

‎دي ضربت مني

‎فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت مني

‎فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت فلتت مني

‎نبضات قلبك تتكلم

‎تنطق اسمي تقول شيكالاستك

‎روحت بسرعة جيت أنقذتك

‎وقعتي في الشبكة وأنا اللي اصطادتك

وطلعنا على القمر بالهامر

‎ولبسنا الشتوي في عز السمر

‎جمالك جنن المجانين

‎فضائك فضى الفضائيين