أروى جودة: «ماكانش عندي فستان ألبسه بمهرجان الجونة.. فصّلته في ساعة»

كشفت الفنانة أروى جودة عن تعرضها لموقف صعب قبل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي المقام حاليا داخل مركز المؤتمرات.

أروى جودة تكشف كواليس إطلالتها اليوم بمهرجان الجونة

وقالت أروى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لم تجد فستانا ترتديه في حفل الافتتاح: «ماكانش عندي فستان ألبسه بس مصممة الأزياء سارة أنسي فصَّلت الفستان في ساعة وباشكرها على مجهودها».

نجوم الفن يتوافدون على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

وبدأ توافد الفنانين على حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، لعلّ أبرزهم نسرين طافش، وأروى جودة، وشادي ألفونس، وخالد منصور، فضلًا عن المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، والمخرج أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان.

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، حيث سيتم تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرًا لمشواره الفني كونه رائدا في أفلام الأكشن والحركة.

أبرز ضيوف الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

ويحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، لعل أبرزهم إلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، وآدم الشرقاوي، وأمير المصري، ومايان السيد، ودينا الشربيني، وحسن أبو الروس، وأحمد حاتم، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، وآخرون.