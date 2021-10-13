«التعليم» توضح حقيقة وجود صورة محمد رمضان في كتاب «إنجليزي 3 ابتدائي»

تسببت صورة للفنان محمد رمضان في كتاب يخص منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي، في ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كتبت ولي أمر طالب منشورا عبر صفحتها على فيس بوك، أعربت فيه عن غضبها الشديد من الاستعانة بصورة لمحمد رمضان وتقديمه للأطفال كـ«قدوة».

وتزامن نشر الصورة داخل الكتاب مع حالة الجدل التي أثارها محمد رمضان على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في مقطع فيديو قصير وهو يرقص مع مضيفتين داخل طائرة كان يستقلها، ما تسبب في تصاعد غضب مجموعة من أولياء الأمور.

التعليم: لا وجود لصورة محمد رمضان في كتاب الإنجليزي

«الوطن» تواصلت مع الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم، للوقوف على حقيقة وجود صورة الفنان محمد رمضان في كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي، في ظل استياء أولياء الأمور من الواقعة، ورفضهم أن يكون هذا الفنان قدوة لأولادهم.

وأكدت مدير مركز تطوير المناهج أنّ الأمر غير صحيح، وصورة الفنان محمد رمضان ليست موجودة ضمن كتاب للصف الثالث الابتدائي، موضحة أنّ الصور المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي لا صلة لها بكتاب الوزارة، خاصة أنّ المناهج مطورة.

ولي أمر تطالب «التعليم» بتفعيل الرقابة على الكتب الخارجية

وتواصلت «الوطن» مع ولي الأمر التي نشرت صورة لمحمد رمضان ضمن كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي، وقالت إنّ الصورة موجودة بالفعل في منهج يخص اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي، لكن بأحد الكتب الخارجية التابعة لدار نشر.

وأرسلت ولي الأمر صورة من الكتاب بالفعل لـ«الوطن»، وتبيّن أنّه لا يخص وزارة التربية والتعليم، بل صادر عن إحدى دور النشر، وطالبت ولي الأمر، وزارة التربية والتعليم، بتفعيل الرقابة على دور النشر والكتب الخارجية، منعا للتلاعب في المناهج الجديدة بهذا الشكل.