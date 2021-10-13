«فكرة في كتاب» أحدث إصدارات سلسلة رؤية للنشء

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عن صدور أحدث إصدارات سلسلة رؤية للنشء، وهو كتاب «فكرة في كتاب».

وزير الأوقاف عن «فكرة في كتاب»: زاد معرفي

أعد كتاب «فكرة في كتاب»، انتصار عبدالمنعم، ومراجعة وتقديم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي كتب في تقديمه: «فكرة عرض الكتب أو تلخيصها أو اقتباس بعض أفكارها أحد فنون الكتابة الأدبية والصحفية، حيث تحاول الكاتبة من خلال ذلك إلقاء الضوء على الكتاب الذي تعرضه ولفت نظر القارئ إليه، وهو ما قامت به في أسلوب سهل ميسر».

وأضاف: «عرضت الكاتبة لباقة متنوعة من الكتب شملت: رحلة ابن بطوطة، حكايات الولاد والأرض، بناء الشخصية الوطنية، نعمة الماء - نحو استخدام رشيد للمياه، الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، الإسلام يتحدث عن نفسه، الكمال والجمال في القرآن الكريم، حديث الصيام، التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية، آداب السفرة، نؤمل أن يكون هذا الكتاب زادا معرفيا ومحركا سلوكيا لأبنائنا وبناتنا تجاه القيم الإيجابية التي تضمنتها هذه الكتب».

هيئة الكتاب تشارك في معرض باكو الدولي

في سياق آخر، شاركت هيئة الكتاب في معرض باكو الدولي للكتاب بأذربيجان، وذلك من خلال الجناح المصري الذي تقيمه وزارة الثقافة المصرية متمثلة في الهيئة، من خلال بروتوكول التبادل الثقافي المبرم بين مصر وأذربيجان لنشر وتصدير ثقافة كل طرف لدى الآخر.

ومن بين الكتب التي شاركت بها الهيئة موسوعة ثروت عكاشة فنون عصر النهضة، وكلاسيكيات الأدب العربي المترجمة مثل كتاب في الشعر الجاهلي لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين.

سلسىلة «رؤية» للنشء، هي سلسلة تصدرها وزارتا الأوقاف المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتهدف السلسلة إلى تنمية مهارات النشء اللغوية والمعرفية والإبداعية، وتقديم زاد معرفي وثقافي يسهم في تكوين شخصية النشء وتحصينه ضد الأفكار المنحرفة والمتطرفة.