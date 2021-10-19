موسكو تعلق عمل بعثتها الدائمة لدى حلف «الناتو»

قررت روسيا، أمس الاثنين، تعليق عمل بعثتها الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي «الناتو» ردا على الأعمال غير الصديقة لـ الحلف، وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن سفيرها لدى بلجيكا سيُسمح له بإجراء اتصالات طارئة مع قيادة «الناتو»، بينما يمكن لسفير الدول الأعضاء في الناتو في موسكو أداء مهام مماثلة.

كما علقت روسيا أنشطة بعثة «الناتو» العسكرية للاتصال في موسكو، وستلغى أوراق اعتماد موظفيها في أول نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى ذلك، أنهت روسيا عمل المكتب الإعلامي لـ الحلف في موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وكان حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أعلن في وقت سابق، طرد 8 من أعضاء بعثة موسكو بـ بروكسل في 6 أكتوبر الجاري، واصفا إياهم بأنهم ضباط مخابرات روس غير معلن عنهم، كما أنه قرر تخفيض عدد الموظفين الروس في البعثة بمقدار النصف من 20 إلى 10.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الجورجية، إن الممثل الخاص للأمين العام لحلف «الناتو» المعني بدول جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، خافيير كولومينا، سيصل إلى البلاد، اليوم الثلاثاء ضمن زيارة تستغرق يومين.

وأوضحت الوزارة الجورجية، أن كولومينا سيلتقي ممثلين عن المجتمع المدني، حيث من المتوقع أن يتم بحث عملية اندماج جورجيا في الحلف والأوضاع في المنطقة.

باريس: طرد بيلاروس سفيرنا نيكولاس دي لاكوست قرار أحادي الجانب

وفي فرنسا، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الاثنين، إن طرد بيلاروس، سفير باريس لدى مينسك نيكولاس دي لاكوست، قرار أحادي الجانب.

وكانت الخارجية البيلاروسية، أوضحت في وقت سابق، أن مغادرة الدبلوماسي الفرنسي، الطارئة مرتبطة بعدم رغبته في تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو.

وكان دي لاكوست نشر في وقت سابق، رسالة وداع مصورة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حث فيها مواطني بيلاروس على ألا يفقدوا الأمل، وقال الدبلوماسي الفرنسي، إن الفترة التي قضاها في البلاد صعبة لكنها لا تنسى.

وقالت الوزارة الفرنسية، في بيان، إن عدم تقديم دي لاكوست أوراق اعتماده تصرف يتماشى مع الموقف الأوروبي المشترك المتمثل في عدم الاعتراف بشرعية نتيجة الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020.