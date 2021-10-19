قصة إنهاء حياة طفل يعول أسرته لسرقة «توك توك» في الإسكندرية

منذ وفاة والده وهو يتولى رعاية الأسرة رغم حداثة سنه، يخرج في الصباح للعمل على توك توك اشتراه للعمل عليه ويعود في نهاية اليوم، ليعطي لوالدته ما جناه من مال خلال يومه الشاق، ولكن في ذلك اليوم خرج ولم يعد، محاولات البحث عنه لم تتوقف، فأقاربه لم يتركوا مكانًا في القرية أو القرية المجاورة لها إلا وبحثوا عنه، حتى وجدوه في النهاية جثة هامدة، ملقى بجوار ترعة بجانب قريتهم أبيس الثانية التابعة لمحافظة الإسكندرية.

الشاب يعود للمنزل لتناول الغداء ويخرج دون عودة

يوم الواقعة خرج عبد الرحمن صاحب الـ17 عامًا للعمل صباحًا على التوك توك ملكه، ثم عاد إلى المنزل مع أذان الظهر حتى يستريح قليلًا، ثم يعود لاستئناف عمله مرة أخرى على التوك توك، وبالفعل خرج من المنزل، ومع اقتراب ميعاد عودته في المساء، لم يعد، ظلت أسرته تحاول الوصول له عن طريق الهاتف، ولكنه كان مغلقًا، فتسلل القلق لدى الأسرة خشية أن يكون قد أصابه مكروهًا.

محاولات للبحث عن الضحية

محاولات البحث عنه كانت في كل مكان بالقرية، ولكن لم يجر التوصل له أو للتوك توك، وفي صباح اليوم التالي، استكملت أسرته عملية البحث عنه، لتجد «فردة» من حذائه ملقاة بجوار إحدى الترع الموجودة بجانب القرية، حينها بدأ القلق يزداد، خاصة مع وجود نقاط من الدماء ملقاه أرضًا، وبتتبعها جرى العثور على الجثة، وتم إبلاغ رجال المباحث الذين انتقلوا إلى مكان الواقعة، وتم إبلاغ النيابة التي انتقلت للمعاينة.

صدمة أصابت أهالي القرية خاصة أنه لا توجد أي مشكلات بين المجني عليه أو أسرته وبين أحد على الإطلاق، فالمجني عليه يدرس في إحدى مدارس التعليم الفني الموجودة بالمنطقة، وكان متبقيا له سنة دراسية أخيرة حتى يتخرج من المدرسة، ولديه أشقاء أطفال يقوم بالإنفاق عليهم.

بلاغ إلى قسم الشرطة كانت بداية الواقعة بورود بلاغ الى قسم شرطة الرمل ثان من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب، وبالانتقال والفحص، تبين أنه يدعى عبد الرحمن محمد ويعمل سائق توك توك، وبتكثيف التحريات تمكنت مباحث الرمل من التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أنه 3 شباب أقدموا على ارتكاب الجريمة لسرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه، وسددوا له طعنات عدة أودت بحياته، وجرى ضبطهم، وتحرير محضر حمل رقم 9993 قسم الرمل ثان.

النيابة تجدد حبس المتهمين

وأمرت نيابة الرمل بتجديد حبس المتهمين الثلاثة، في واقعة مقتل طفل بعدة طعنات وسرقة التوك توك الخاص به بمنطقة أبيس الثانية.