القوى العاملة: التفتيش على 222 منشأة وتحرير 73 محضر سلامة في دمياط

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، عيّنت 495 شابا منهم 7 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1044 شابا، وجرى استخراج 574 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن توفير 22 فرصة عمل.

التفتيش على 222 منشأة بنظام الدوري والحملات

وقال وزير القوى العاملة، إنّ المديرية انتهت في مجال التفتيش العمالي من التفتيش على 222 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 89 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضرا، وتنفيذ 23 حملة تفتيشية، وبحث 15 شكوى عمالية، وعقد 6 ندوات توعية بشركة الحمد للمقاولات بدمياط الجديدة، ومنشأة إيهاب وهبة التمامي بالزرقا.

تحرير 73 محضر سلامة وصحة مهنية

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنّه في مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي من التفتيش على 177 منشأة، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 11 مذكرة غلق إداري، وعمل 8 ندوات توعية، فضلا عن تلقي 31 شكوى، واتخذت الإجراءات القانونية حيال 10 شكاوى منهم، وشكويين منهما مستوفاة، و23 شكوى ما زالت قيد البحث والدراسة.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، انتهت المديرية من صرف 2000 جنيه منحة مولود لعامل من المسجلين بها، وفي مجال التدريب المهني، نفذت المديرية دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، استفاد منها 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبوعياد مركز كفر سعد.

وأضافت مدير المديرية، أنّه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 464 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.