«البحوث الفلكية» تتوقع حدوث توابع لزلزال اليوم: «هزات ارتدادية»

توقع الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدوث توابع لزلزال اليوم كهزات ارتدادية لكن بقوة أقل من الزلزال الرئيسي.

كشف القاضي في بيان له، عن تفاصيل زلزال مصر اليوم، مؤكداً أن الزلزال وقع في تمام الساعة 7:32 صباح اليوم، بحسب ما سجلته محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد.

وأضاف أن زلزال مصر اليوم، وقع في منطقة شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6.2 درجات على مقياس رختر، موضحاً أنه جرى تحديد توقيت حدوث الزلزال بالتوقيت المحلي، وخط عرض 34.59 شمالاً وخط الطول: 28.59 شرقاً.

وتابع القاضي، بأن عمق الزلزال بلغ 31.56 كم، مؤكداً أنه لم ينتج عنه وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن الزلزال على بعد 390 كم شمال محافظة الإسكندرية.

وفي سياق منفصل، تعرضت جنوب جزيرة كريت على بعد 314 كم شمال مرسي مطروح، لزلزال يوم الثلاثاء الماضي، ولم يرصد المعهد القومي للبحوث الفلكية وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، موضحاً أن الهزة الأرضية كانت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر وخط العرض: 11.40 شمال وخط الطول: 44.22 شرقا والعمق 2.20 كم، وشعر بها سكان محافظة الإسكندرية والمدن الساحلية.

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لا توجد علاقة بين زلزال يوم 12 أكتوبر وزلزال 1992، مؤكداً أنَّه لا توجد أي علاقة بين الزلزالين، واصفاً الزلزال الذي وقع في جزيرة كريت بـ«الكبير».

«القاضي»: مفيش حاجة اسمها «موسم زلازل»

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الزلازل الذي ضرب جنوب جزيرة كريت حدث بقوة 6.4 ريختر وهو كبير وعمقه 25.7 كم، موضحاً أنَّ المنطقة التي وقع بها الزلزال هي منطقة بها «نشاط زلزال»، لذلك أثرت على القاهرة والمدن الساحلية مثل محافظة الإسكندرية ومرسى مطروح.