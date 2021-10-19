شعراوي: برنامج التنمية المحلية بالصعيد ساهم في خفض الفقر 7%

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية في الصعيد وتحديدًا بمحافظات قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي ساعد في خفض الفقر بمعدل حوالي 7% وتوفير 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما زاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40%.

وأضاف شعراوي، خلال اجتماعه عبر الفيديو كونفرانس مع كل من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأحمد سامي نائب محافظ سوهاج، وذلك بحضور الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، أن 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص استفادت، كما تم إصدار 7633 رخصة محلات بالإضافة إلى استفادة 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية، كما ساهم البرنامج في تنمية المناطق الصناعية وزيادة معدلات الأشغال حيث ارتفعت معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39% وفي محافظة قنا 35%.

خلق فرص عمل

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها 3589 مشروع بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي 630 مشروع مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022، وما أسفرت عنها تدخلات البرنامج من خلق فرص عمل وتحسين جودة حياه المواطن ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوي أداء العاملين بالإدارات المحلية.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأكد وزير التنمية المحلية، على اهتمام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره حجر زاوية في تنفيذ العديد من مشروعات وبرامج الحكومة، متمنيًا أن يكون تنفيذ البرنامج على نفس المستوي في محافظتي المنيا وأسيوط خاصة بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لجميع الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ على أرض المحافظتين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم استعراض مستجدات البرنامج على أرض محافظتي قنا وسوهاج، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها بمحافظتي أسيوط والمنيا، والاستماع إلى مقترحات المحافظين بشأن المشروعات المقترحة والتي سيجرى تنفيذها ضمن مكون التكتلات الاقتصادية بكل محافظة وفقاً للخطوات المرحلية للمشروع.

تمكين اقتصادي

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن التمكين الاقتصادي وإيجاد فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة وجميع فئات الأسرة هو على رأس أولويات الحكومة في محافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأكد شعراوي، أن الدعم الذى قدمه برنامج تنمية الصعيد للتكتلات الاقتصادية في قنا وسوهاج، وهو ما سيتم أيضًا في المنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والعسل الأسود والرمان والنباتات العطرية، حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتي تشمل 10 تكتلات بمحافظتي سوهاج وقنا و 4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا، وذلك في إطار خطة شاملة تتضمن أكثر من 145 تكتل.